- O femeie de 42 de ani a murit la Spitalul Judetean Satu Mare dupa ce a fost calcata, in propria curte, de un utilaj manevrat de sotul ei, informeaza, miercuri, Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ).

- Pentru prima data dupa incidentul cu poliția, Ana Morodan a decis sa vorbeasca deschis despre tot ce s-a intamplat, despre ce sentimente au incercat-o și despre ce urmeaza sa faca acum. Cu lacrimi in ochi, vedeta face marturisiri emoționante dupa perioada in care a fost ”pusa la zid”.

- Poliția municipiului Cluj-Napoca a fost sesizata cu privire la faptul ca SIMION MARINELA, in varsta de 79 de ani, a plecat voluntar, de la un centru pentru persoane varstnice situat in municipiul Cluj-Napoca și nu a revenit. Dispariția femeii a fost sesizata polițiștilor luni, 10 aprilie. SEMNALMENTE…

- Un copil de doar 3 ani a fost atacat de un caine maidanez pe o strada din comuna Gruiu, judetul Ilfov (Snagov). Incidentul a avut loc luni seara, 27 martie, in jurul orei 19.00. De asemenea, vecinii spun ca ar fi vorba despre o fetița. Potrivit unor surse medicale, copilul este acum in stare stabila,…

- O femeie in varsta de 27 de ani a fost agresata fizic si sechestrata de sotul ei. Totul s-a intamplat, azi, in jurul orei 10, pe strada Senina din Cluj-Napoca. „La data de 19 martie a.c., in jurul orei 10.00, Politia municipiului Cluj-Napoca a fost sesizata printr-un apel la SNUAU 112, despre faptul…

- O femeie din Illinois, SUA, a sunat la poliția și a raportat ca și-a gasit soțul mort intr-un dulap din casa, dupa aproape 8 luni de la dispariție. Poliția a percheziționat de doua ori casa cuplului, dar nu a gasit nimic, noteaza The Independent.Jennifer Maedge l-a dat disparut pe soțul ei, Richard…

- O femeie ce avea un copil mic cu ea a forțat ușile unei ieșiri de urgența și s-a dus pe caile de rulare ale Aeroportului Otopeni pentru a incerca sa prinda un avion Tarom ce se pusese deja in mișcare. Compania de Aeroporturi București (CNAB) a precizat ca incidentul a avut loc duminica, fiind vorba…

- O femeie a murit, iar fiul ei de cinci ani a supraviețuit in mod miraculos, dupa ce au cazut in Cascada Niagara de la 30 de metri. Autoritațile au spus ca nu pare a fi un accident. Oamenii vizitau parcul, cand poliția a primit mai multe apeluri in jurul orei 12:30. despre o femeie și un baiat „care…