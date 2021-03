Stiri pe aceeasi tema

- O femeie de 37 de ani, care avea COVID-19, a nascut la Spitalul Clinic de Obstetrica – Ginecologie „Elena Doamna” din Iasi patru baieti care sunt perfect sanatosi, scrie Mediafax.ro. Cazul reprezinta o premiera pentru medicina din Romania. Echipa medicala a Spitalului Clinic de Obstetrica – Ginecologie…

- Poveste incredibila in Iași, un barbat și-a pus iubita sa se prostitueze, iar tanara a plecat cu o suma mare de bani. Polițiștii de la Investigații Criminale au reușit sa puna mana pe un cuplu interesant. Oamenii legii au decis sa-i aresteze pe cei doi, dupa ce s-au facut percheziții in București și…

- O femeie in varsta de 77 de ani din București a fost inșelata sa doneze o suma mare de bani unor tineri care s-au prezentat la telefon ca fiind calugari la o manastire din Suceava. Ei erau de fapt incarcerați intr-un penitenciar din Iași, arata un comunicat al Poliției Capitalei. potrivit sursei citate,…

- Un tanar care se afla internat in Spitalul Judetean de Urgenta Valcea este cercetat penal, fiind acuzat de furtul unui autoturism din incinta spitalului si conducere fara permis pe drumurile publice, inforemaza Agerpres. De asemenea, pe numele tanarului in varsta de 20 de ani s-a intocmit dosar penal…

- Oamenii legii au venit cu detalii despre bataia ce a a vut loc ieri la Balți, cu implicarea polițiștilo r, unde o femeie a fost bruscata și taraita pe pamant, dupa ce ar fi refuzat sa intre in mașina ofițerilor.

- Un angajat al Ministerului Sanatatii israelian este banuit ca i-a trimis de patru ori mesaje inselatoare fostei sale iubite cerandu-i sa se izoleze dupa pretinse contacte cu persoane bolnave de COVID-19, a indicat joi politia israeliana citata de AFP, relateaza Agerpres. Suspectul, prezentat…

- O femeie care a fost impuscata in timpul asaltului sustinatorilor lui Donald Trump asupra Capitoliului a murit, a confirmat politia, conform DPA si AFP. O femeie neidentificata a fost impuscata in momentul in care manifestanti pro-Trump au luat cu asalt miercuri cladirea Capitoliului dupa un miting…

- # Supranumit ”Ciobica”, Ion Bolovan a fost vreme de cațiva ani administrator al firmei fantoma SC Odeon SRL Maracineni, deținuta in trecut de controversatul Stelica Craciun și de cumnatul acestuia Nicolae Dascalu, actualul primar al comunei # In ultimii ani, Bolovan a facut mai multe denunțuri la DNA…