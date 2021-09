Stiri pe aceeasi tema

- Femeia in varsta de 43 de ani a fugit de acasa, in urma cu trei zile, dupa ce a lasat un mesaj rudelor, prin care amenința ca vrea sa se sinucida. In urma acestui mesaj, sora femeii, ingrijorata, a alertat poliția, iar in cel mai scurt timp, mai multe echipaje de poliție și pompieri au inceput cautarile…

- O femeie din Iasi a reușit sa-i surprinda pe judecatori cu o scrisoare in care și-a facut de ras soțul. Cei doi se afla in proces de divorț, iar dupa ani de casnicie, ieșeanca a ajuns la concluzia ca barbatul este ”prostul satului” și le-a spus tuturor parerea ei.