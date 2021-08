Stiri pe aceeasi tema

- O femeie de 55 de ani din Iași bolnava de COVID a ajuns in stare grava la ATI. Medicii spun ca s-a tratat acasa cu antibiotice de teama ca o omoara spitalul cu oxigenul, noteaza mediafax. Potrivit medicilor de la Unitatea Primiri Urgențe de la Spitalul „Sfantul Spiridon” din Iasi, femeia de…

- O femeie cu probleme psihice a ajuns la spital, luni, dupa ce a fost pusa intr-un sac din plastic și lasata in scara unui bloc din Suceava. Cei care au abandonat-o sunt chiar rudele ei, mama și fratele sau. Potrivit polițiștilor din Suceava, incidentul a fost anunțat la 112. Inițial, locatarii blocului…

- 48 cazuri noi de infectare cu Covid-19 au fost confirmate, astazi, in Republica Moldova, potrivit datelor prezentate de Ministerul Sanatații. Totodata, o persoana a decedat din cauza complicațiilor cauzate de coronavirus.

- Un grav accident de circulație s-a produs in aceasta dimineața in Baicoi, județul Prahova. In urma tragediei, o femeie in varsta de 68 a ramas incarcerata in mașina. Din nefericire, la scurt timp medicii au constatat decesul. Alte patru persoane, printre care și un copil de trei ani au fost transportați…

- Barbatul a dezvoltat o forma severa a bolii. DSP Iasi a efectuat ancheta epidemiologica in acest caz si au fost identificati contactii barbatului. Tulpina Delta este in circulatie la Iasi, spune medicul Florin Rosu.

- Un barbat din județul Neamț a ajuns in stare grava la spital, dupa ce a luat zilnic paracetamol și algocalmin, timp de un an. Barbatul ar fi vrut sa fie sigur ca nu va fi infectat cu noul coronavirus și, fiind foarte speriat de boala, a decis sa iși administreze singur medicamentele. Iata in ce stare…

- Un barbat in varsta de 55 de ani din județul Neamț a fost internat la Spitalul C. I. Parhon din Iași in stare grava, in urma unui tratament preventiv defectuos anti-COVID. Pacientul risca sa nu-și recupereze niciodata funcția renala și sa ramana dependent de dializa. El a luat timp de aproape un an…

- Accident grav in Botoșani! Cinci tineri au ajuns in stare grava la spital, dupa ce un șofer de 19 ani a pierdut controlul mașinii pe care o conducea cu o viteza extrem de mare. Tragicul eveniment s-a petrecut in noaptea de sambata spre duminica, pe drumul ce leaga Botoșani de Iași. Mai mulți tineri…