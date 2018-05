Stiri pe aceeasi tema

- Politistii Sectiei 2 Politie au identificat un tanar de 17 ani, din Galati, banuit de savarsirea infractiunii de talharie calificata. Din cercetari a reiesit ca, in data de 23 martie 2018, in jurul orei 13:30, acesta ar fi patruns intr-un apartament al unui bloc de pe strada Lebedei, profitand de faptul…

- In data de 15 martie a.c., Arvat Dorina, de 42 de ani, din Pitesti, județul Argeș, a parasit voluntar incinta Spitalului Judetean Arges, unde se deplasase cu ambulanta, fara a mai reveni la adresa ...

- Un tanar in varsta de 28 de ani din Lupeni, judetul Hunedoara s-a ales cu dosar penal la Alba Iulia. A fost prins in trafic de Politie, la volanul unei masini, desi avea permisul suspendat. Potrivit IPJ Alba, in 12 aprilie, in jurul orei 10.15, politistii Serviciului Rutier Alba, in timp ce actionau…

- Politistii din Vatra Dornei au in lucru un dosar in care fac cercetari fata de o femeie din localitate, acuzata de inselaciune, reclamantul fiind un barbat din Deva. Cei doi nu s-au vazut vreodata la ochi, avand doar lungi discutii in mediul online. Barbatul, in varsta de 52 de ani, care lucra in Germania,…

- Un minor care participa la o intrecere sportiva in zona Sureanu s-a ratacit si a solicitat ajutor la 112. A fost recuperat de un echipaj mixt format din jandami montani si salvamontisti. Originar din Lupeni, tanarul in varsta de 15 ani participa alaturi de tatal sau la o intrecere sportiva – schi fond…

- Un om al strazii din Timișoara iși platește amenzile, pentru ca are job. Arpad Kendi a fost candva miner la Lupeni, in județul Hunedoara, insa dupa ce a ramas fara loc de munca a plecat in Anglia si Germania. Revenit in tara, fara locuinta si loc de munca, a ajuns om al strazii. Vreme de zece ani a…

- O femeie de 85 de ani, din municipiul Petrosani, a fost inselata cu peste 70.000 de lei prin metoda "accidentul" dupa ce, in urma unui telefon prin care era anuntata ca fiica sa suferise un accident grav, a acceptat sa dea unui necunoscut 11.700 de euro si 20.000 de lei, a informat luni Inspectoratul…

