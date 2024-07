O femeie din Hundeoara a incercat sa ii duca pe o pista falsa pe polițiști, la sfarșitul lunii mai, dupa ce a fost impușcata in picior. Victima a sunat la 112 și a precizat ca are nevoie de ingrijiri,fiind lovita cu o țeava metalica in picior de un barbat. Cand medicii i-au vazut rana, și-au dat seama ca a fost impușcata, relateaza Digi24.ro. Agresorul a fost prins vineri cand incerca sa plece din țara.Alertați, polițiștii l-au identificat pe agresor și l-au dat in consemn la frontiera. La mai bine de o luna de la comiterea faptei, barbatul a fost prins in Vama Nadlac, in timp ce voia sa fuga…