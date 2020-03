O femeie din Honduras diagnosticata cu COVID-19 a nascut un copil sanatos

Stiri pe aceeasi tema

- Inca 6 romani au fost depistați pozitiv la testul de coronavirus, informeaza sambata autoritațile, bilanțul ajungand la 108 bolnavi:Caz 103 Barbat, 51 ani, Brasov, intors din Italia in 12.03. 2020, aflat in carantinaCaz 104 Tanar, 19 ani, Hunedoara D, contact al cazului 59Caz 105, Copil, 4 ani,…

- Opt noi cazuri de imbolnavire cu noul coronavirus in Capitala. Gabriela Firea a anuntat trei dintre ele. Edilul a postat marti, la amiaza, pe pagina sa de Facebook ca ar fi vorba despre rudele barbatului in varsta de 60 de ani, declarat luni seara bolnav. In acelasi timp, Grupul de comunicare strategica…

- Institutul „Matei Balș” a transmis ca rezultatele analizelor celor trei persoane cu care femeia a intrat in contact direct sunt negative. Numarul imbolnavirilor crește de la o ora la alta, iar autoritațile au trecut la al doilea nivel de acțiune. Buzoienii care in ultima saptamana au intrat in contact…

- Opt noi cazuri de imbolnavire cu noul coronavirus in Capitala. Gabriela Firea a anuntat trei dintre ele. Edilul a postat marti, la amiaza, pe pagina sa de Facebook ca ar fi vorba despre rudele barbatului in varsta de 60 de ani, declarat luni seara bolnav. In acelasi timp, Grupul de comunicare strategica…

- Sunt 25 de cazuri de coronavirus in Romania, anunța autoritațile, dupa ce in ultimele ore au fost depistate pozitiv cu Covid-19 alte opt persoane in Capitala. Printre ele, o femeie care ar fi insarcinata și un copil de doar trei ani.

- Numarul cazurilor de imbolnavire cu coronavirus a ajuns la 15 duminica seara, in Romania. Ultimul pacient este o femeie de 70 de ani din Mureș. The post Coronavirus in Romania: Inca o persoana diagnosticata – o femeie din Mureș. Bilanțul imbolnavirilor ajunge la 15 appeared first on Renasterea banateana…

- O femeie in varsta de 40 de ani, ghid pe un autobuz turistic in Osaka (Japonia), a fost diagnosticata a doua oara cu Covid - 19, dupa ce medicii i-au spus la inceputul lunii februarie ca se vindecase, a scris, joi, reuters.comPe 29 ianuarie, medicii i-au pus femeii primul diagnostic cu Co-…

- Femeia in varsta de 40 de ani lucreaza ca ghid pe un autobuz turistic in Osaka. Ea a fost testata pozitiv miercuri, dupa ce a prezentat cateva simptome - dureri de gat si in piept. Primul diagnostic Covid-19 i-a fost pus pe 29 ianuarie si a fost externata dupa ce si-a revenit, pe 1 februarie. Pe 6 februarie…