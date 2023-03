Stiri pe aceeasi tema

- O batrana din Grecia care a fost nominalizata la Premiul Nobel pentru Pace pentru ca a ajutat refugiatii in timpul unui aflux major in Europa a murit duminica, la varsta de 93 de ani, a anuntat agentia oficiala de presa ANA, potrivit Agerpres.Emilia Kamvysi si alte doua femei in varsta au devenit…

- Doliu in lumea artei! Doina Botez, artista plastica, ale carei lucrari pot fi admirate in colecții private sau publice din Romania, dar și din alte țari din Europa și America, s-a stins din viața la varsta de 72 de ani. Tristul anunț al trecerii in neființa a fost facut pe pagina Academia di Romania…

- Poveste similara cu cea din romanul „Baltagul” in Vrancea, o femeie ajungand in situația de a banui ca soțul sau a murit la scurt timp dupa ce ajunsese in Italia, unde urma sa lucreze la o stana. In martie anul trecut, soția a apelat insa la ajutorul instanței pentru a lamuri situația, spre deosebire…

- O femeie a murit dupa ce a fost mușcata de caini in timp ce facea jogging, in sectorul 6 Din București. In urma cu un an, ea a mai fost atacata de caini tot in aceeași zona, tot in timp ce alerga. Atunci a ajuns la spital. Ancheta declanșata atunci nu a ajuns la nicio concluzie.

- Caz șocant in Marea Britanie. O tanara, in varsta de 27 de ani, a avut parte de un miracol. A devenit mama, deși medicii i-au spus ca fiul ei i-a murit in pantece. Femeia spune ca este cu adevarat o minune ca baiatul ei traiește.Hannah Cole, in varsta de 27 de ani, a fost dusa la un spital de urgența,…

- In orașul in care Marcel Ciolacu a obținut certificat de revoluționar, monumentul eroilor revoluției a fost distrus și arata ca dupa razboi. La Buzau, Revoluția a inceput in seara zilei de 22 decembrie 1989. Un numar de 47 buzoieni au murit in urma cu 33 de ani. Oficialitațile au ales sa depuna coroane…

- Trei persoane si-au pierdut viata in explozia produsa in centrul Rusiei, la o conducta care transporta gaz din Arctica spre Europa via Ucraina, au anuntat responsabili locali, citați de agentia TASS și preluați de Reuters.

- Imaginile au fost surprinse de camerele de supraveghere și redau momentul in care atacatorul, imbracat in negru și cu o masca chirurgicala pe fața intra in terasa și ii impușca pe cei doi barbați de cetațenie albaneza, dupa care fuge.Din primele cercetari, ar fi vorba despre o reglare de conturi intre…