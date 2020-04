Stiri pe aceeasi tema

- Sfarșit groaznic pentru o femeie de 41 de ani, din comuna Crasna care a murit dupa ce a fost atacata de mai multi caini din rasa ciobanesc carpatin, care apartin unui cioban care ii lasase liberi, a informat, joi, purtatorul de cuvant al Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Gorj, Miruna Prejbeanu,…

- Imagini sfasietoare au fost difuzate de Realitatea PLUS cu un cortegiu funerar al unei persoane care a murit de coronavirus, in Suceava. Familia nu poate sa insoteasca decedatul la cimitir pentru ca nu este permis de lege, insa ies la poarta atunci cand masina in care se afla trupul neinsufletit trece…

- Anuntul a fost facut astazi de Gabriel Hirtie, inspectorul scolar general al judetului Botosani, care a declarat ca situatia de la Liceul „Alexandru Vlahuta" din comuna botosaneana Sendriceni este in prezent cercetata si se vor lua masuri in cauza. „Acest gen de incidente stirbesc invatamantul botosanean.…

- Imagini revoltatoare cu o adolescenta agresata au fost distribuite pe internet. Tanara de 15 ani, insarcinata, este filmata in timp ce este biciuita de concubin. Atenție, imagini și informații cu un puternic impact emoțional!

- Inca un mort sub roțile tramvaiului. O femeie din Arad s-a stins intr-un mod dramatic, in timp ce trecatorii și vatmanul au asistați ingroziți la scena. Vatmanul a fost cel care a sunat disperat la 112 și a cerut ajutor.

- Scene violente, petrecute in casa unui barbat din Satu Mare, au ajuns pe Facebook, dupa ce fiul acestuia și-a filmat tatal in timp ce amenința un vecin cu un topor.Omul și-a chemat prietenul la el acasa și dupa ce au baut bine a inceput scandalul.

- Imagini cu puternic impact emoțional cu un polițist care lovește cu bastonul in cap un copil de 16 ani au fost publicate de presa engleza. Incidentul s-a petrecut dupa partida din Championship dintre Barnsley și Sheffield Wednesday

- Callum O'Hare, mijlocașul in varsta de 21 de ani al celor de la Coventry, a suferit o accidentare teribila in minutul 56 al meciului caștigat 2-1 cu Bolton. O'Hare, imprumutat de la Aston Villa, s-a ciocnit violent cu fundașul Tota Nsisala. O taietura inspaimantatoare a aparut pe fruntea mijlocașului…