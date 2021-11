Stiri pe aceeasi tema

- O femeie din orasul Solingen, Germania a fost condamnata astazi la inchisoare pe viata dupa ce a fost gasita vinovata de uciderea a cinci dintre cei sase copii ai sai. Micutii aveau varste cuprinse intre unu si opt ani, relateaza DPA si France Presse.Tribunalul din orasul Wuppertal a recunoscut "circumstante…

- O femeie din orasul Solingen in vestul Germaniei a fost condamnata joi la inchisoare pe viata dupa ce a fost gasita vinovata de uciderea a cinci dintre cei sase copii ai sai, toti cu varste cuprinse intre unu si opt ani.

- Un tribunal din Belarus a condamnat luni la un an si jumatate de inchisoare o femeie care are cetatenia rusa si a fost acuzata de calomnie pentru publicarea pe Twitter a unui mesaj impotriva presedintelui Aleksandr Lukasenko, afirma ONG-uri citate de agentia EFE. Irina Vikjolm, in varsta de…

- O femeie de 63 de ani din judetul Galati a ajuns in stare critica la Spitalul de Urgenta, dupa ce a fost injunghiata de mai multe ori de partenerul sau. Agresorul a fosr retinut de politisti.

- O femeie din SUA a fost condamnata la 53 ani de inchisoare pentru organizarea unui atentat cu bomba impotriva unei moschei in august 2017, chiar daca atacul nu s-a soldat cu victime, relateaza France Presse. Emily Claire Hari (50 de ani), cunoscuta inainte sub numele Michael Hari si care a…

- Descoperire șocanta intr-o casa din Galati, acolo unde trupurile a doua persoane, barbat si femeie au fost gasite joi seara fara viata in casa. Din primele informatii ar fi vorba de o crima urmata de sinucidere, noteaza Antena3.ro. Tragedia a avut loc intr-o casa din comuna Independența, judetul…

- O femeie din SUA a lovit doi copii pe trotuar crezand ca unul era mexican, iar celalalt membru ISIS. Ea a fost condamnata la 25 de ani de inchisoare pentru „infracțiuni motivate de ura”, iar ambii copii au supraviețuit atacului, insa s-au ales cu numeroase rani, potrivit Mediafax. O femeie…

- Iorgu Macsim, soțul femeii de 47 de ani din Iași gasita fara viața in locuința, a fost reținut de catre polițiști, fiind principalul suspect in cazul morții partenerei sale. De meserie polițist de frontiera, barbatul a fost cel care de la locul tragediei a anunțat organele legii de decesul soției.