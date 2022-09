Stiri pe aceeasi tema

- Autoritațile argentiniene au arestat o femeie suspectata ca ar fi participat la organizarea tentativei eșuate de asasinare a vicepreședintelui Cristina Fernandez de Kirchner in urma cu aproape doua saptamani, a anunțat marți presa locala. Arestarea a fost efectuata dupa ce informații despre noul suspect…

- Un student in varsta de 20 de ani a obtinut un castig de aproximativ 110 milioane de dolari prin vanzarea actiunilor la retailerul Bed Bath & Beyond, dupa ce pretul acestora a crescut vertiginos in timpul unei luni de tranzactii frenetice care aminteste de boom-ul actiunilor “meme” de anul trecut. Jake…

- Ghinion mare pentru o femeie care iși serba ziua de naștere pe o barca privata. In timpul ce dansa și efectua diferite mișcari, aceasta și-a pierdut ochelarii de la Prada, care costa cateva sute de euro. In timp ce se distra de ziua de ei de naștere pe o barca privata, o femeie a ramas cu gura cascata…

- Rusia lovit un cartier rezidențial din Kramatorsk marți dimineața (16 august), dar nu au fost raportate victime civile, a declarat primarul din Kramatorsk, Oleksandr Honcharenko, pe Facebook. Poliția ucraineana a declarat ca loviturile rusești au afectat 13 zone din regiunea Donețk in doar 24 de ore.…

- Incendiile de vegetație au facut ravagii a treia zi la rand in sud-vestul Franței joi, 11 august, devastand padurile și forțand 10.000 de persoane sa iși evacueze locuințele. Temperaturile nu se vor domoli curand, iar pompierii susținuți de avioanele care arunca apa au luptat pe mai multe fronturi,…

- Aproape 4.000 de persoane confirmate cu COVID sunt internate in spitalele din intreaga tara, cu aproape 200 mai multe fata de ziua precedenta. In sectiile de Terapie Intensiva sunt acum 264 de bolnavi, cei mai multi nevaccinati. A crescut si numarul copiilor care au nevoie de tratament spitalicesc –…

- In primele 5 luni ale anului 2021, 2.838 de firme cu capital strain au fost inregistrate in Romania. Datele au fost centralizate de Oficiul National al Registrului Comertului (ONRC). Cele 2.838 de societati noi aveau un capital social subscris in suma totala de 17,231 milioane de dolari, cu 20,2% mai…

- Premierul Marii Britanii, Boris Johnson, a provocat rumoare dupa ce a afirmat miercuri ca „ Putin nu ar fi invadat Ucraina daca ar fi fost femeie”. Premierul britanic Boris Johnson a numit invazia rusa a Ucrainei „un exemplu perfect de masculinitate toxica”, potrivit Reuters. „Daca Putin ar fi fost…