- Pompierii au descoperit, marti, intr-un apartament din cartierul Micro 21 din municipiul Galati o femeie de 61 ani, decedata si pe sotul acesteia, de 72 ani, in stare grava, informeaza Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Galati.

- Un caz bizar s-a produs marti, 23 martie, la Galati. Pompierii au gasit o femeie moarta in propria casa. In alta camera se afla si sotul ei, aflat in stare grava, in urma unui accident vascular. Ambii erau suspecti de infectare cu Covid 19.

- O fata de doar 18 ani din Galați a murit din cauza noului virus Covid-19. Infecția face victime din ce in ce mai multe in randul tinerilor, pe langa varstnicii imbolnaviți și cu șanse minime de supraviețuire.

- O femeie si un minor de 12 ani din judetul Galati au ajuns in stare grava la spital. Masina in care se aflau s-a izbit de un cap de pod. Potrivit primelor informații oferite de reprezentanții IPJ Galați , politistii din cadrul Politiei Orasului Targu Bujor au fost sesizati, prin 112, cu privire la faptul…

- Premierul Mongoliei a demisionat joi, a doua zi dupa o ampla manifestatie organizata in capitala tarii si care denunta modul in care au fost tratati o tanara mama bolnava de COVID-19 si copilul sau nou-nascut, informeaza AFP, potrivit AGERPRES. Mongolia a impus masuri de control stricte la…

- Miercuri a inceput vaccinarea anti-Covid la centrele rezidențiale din Gherla. In prima etapa au fost cuprinși 90 de angajați și beneficiari de la Caminul de Persoane Varstnice, Unitațile de tip Familial și Centrul de Recuperare și Reabilitatare Neuropsihiatrica. Doua echipe mobile cu medic și asistente…

- O femeie a fost gasita decedata ca urmare a unei explozii urmate de incendiu care a avut loc, duminica dimineata, intr-o casa din Campia Turzii. Pompierii au gasit casa arzand generalizat, cu tavanul si un perete prabusite.