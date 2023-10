Stiri pe aceeasi tema

- O femeie din județul Galați a sarit dintr-o mașina in mers pentru a scapa de soțul agresiv. Polițiștii au intocmit un dosar penal sub aspectul savarșirii infracțiunii de amenințare, violența in familie și lipsire de libertate.

- La data de 19 octombrie, a.c., politistii din comuna Balabanesti, judetul Galati, au fost sesizati de o femeie, din comuna, despre faptul ca sotul ei ar fi venit la domiciliul mamei sale, din satul Ciurestii noi. Potrivit IPJ Galati, femeia ar fi urcat in autoturismul sotului pentru a discuta cu acesta,…

- SOȚ FARA DISCERNAMANT… D.C., o tanara de 21 de ani, din comuna Corod, sat Bratulești, județul Galați, a avut o cumpana cumplita, fiind sechestrata in mașina de concubinul ei! Totul s-a petrecut pe 18 octombrie seara, cand cei doi se intorceau acasa, la domiciliul unde locuiau efectiv, din satul Ciureștii…

- Incident șocant in Neamt! O femeie a murit dupa ce a sarit din autoutilitara condusa de soțul ei. Femeia se speriaseO femeie de 60 de ani din judetul Neamt a murit, marti, dupa ce a sarit dintr-o autoutilitara in mers. Se pare ca femeia se speriase. ”Politistii din cadrul Sectiei de Politie…

- Caz uluitor in Gaești, județul Dambovița! O femeie și-a prins soțul cu amanta in mașina, iar reacția ei imediata a fost una neașteptata. Aceasta a fugit spre autovehicul și s-a urcat pe capota, ca intr-un film de acțiune. Polițiștii au intervenit și au fost nevoiți sa ia masuri in cazul acesteia. Povestea…

- Cazul care se putea termina tragic s-a petrecut in noaptea de joi, spre vineri, 29 septembrie 2023, relateaza publicația locala DorohoiNews.Potrivit poliției din Botoșani, femeia, 38 de ani, a avut un conflict in familie și a sarit de la etajul 1 al apartamentului in care locuia. Apoi, ea s-a urcat…

- O tanara din Gaești a fost protagonista unei scene de gelozie ieșita din comun, dupa ce și-a vazut soțul cu amanta in mașina. Tanara s-a urcat pe capota in incercarea de a-i opri pe cei doi, a lovit cu rucsacul in parbriz și, la un moment dat, a incercat sa deschida și portiera pentru a intra peste…

- O femeie de 28 de ani a ajuns la spital dupa ce a fost injunghiata de sotul sau, fiind gasita cazuta pe o strada din municipiul Galati, in noaptea de joi spre vineri. Dupa agresiune, barbatul s-a urcat in masina si a pornit la drum spre vama Giurgiulesti, unde s-a ciocnit cu un TIR si a murit, informeaza…