Stiri pe aceeasi tema

- Astazi, in jurul orei 13,00, Poliția Municipiului Sacele a fost sesizata de catre un barbat din municipiul Sacele, județul Brașov, cu privire la faptul ca la data de 16 noiembrie 2021, soția sa, in varsta de 47 ani, a plecat de la domiciliu și nu a revenit pana in prezent. Semnalmente: inalțime 1,63…

- Poliția Orașului Ghimbav a fost sesizata la data de 11 noiembrie 2021, in jurul orei 16.30, de catre mama unei tinere, in varsta de 14 ani din orașul Ghimbav, județul Brașov, cu privire la faptul ca fiica sa a plecat de la domiciliu la data de 10.11.2021 și nu a revenit pana in prezent. Semnalmente:…

- Polițiștii buzoieni cauta o femeie de 40 ani, din satul Calțuna, comuna Smeeni, a carui dispariție a fost semnalata Poliției in data de 08 septembrie. Daniela Niculina Dinca a plecat voluntar de la domiciliul sau din localitatea Calțuna in data de 07 septembrie, intr-o direcție necunoscuta. Semnalmente:…

- Polițiștii buzoieni cauta o femeie de 40 ani, din Calțuna, comuna Smeeni, a carui dispariție a fost semnalata Poliției in data de 08 septembrie. DINCA DANIELA NICULINA a plecat voluntar de la domiciliu sau din localitatea Calțuna in data de 07 septembrie, intr-o direcție necunoscuta. Semnalmente: inalțime…

- „Politia a fost sesizata cu privire la faptul ca, la data de 8 septembrie, Negrean Marisa Alexandra, de 16 de ani, din municipiul Cluj-Napoca, a plecat de la domiciliu și nu s-a mai întors”, transmite Inspectoratul de Poliție Județean (IPJ) Cluj.…

- Polițiștii ieșeni efectueaza cautari pentru gasirea unei minore, de 12 ani, din comuna Romanești. FLOREA ADELINA IOANA a plecat de domiciliu, astazi 02 septembrie 2021 , in jurul orei 13.00 și nu a mai revenit. Semnalmente: 1,50 m inalțime, aproximativ 45 de kg, ochi caprui, par șaten, ten deschis,…

- Poliția Municipiului Sacele a fost sesizata la data de 02 septembrie 2021, in jurul orei 13,45, de catre o femeie din municipiul Sacele, județul Brașov, cu privire la faptul ca, la data de 30 august 2021, nepoata sa, in varsta de 22 ani, a plecat de la domiciliul sau din municipiul Sacele, județul Brașov…

- UPDATE Persoana disparuta a fost gasita in județul Iași. *Știre inițiala Polițiștii buzoieni cauta o femeie, de 40 de ani, din Racovițeni, a carei dispariție a fost semnalata Poliției in data de 23 august a.c. Politiștii din cadrul Poliției municipiului Ramnicu Sarat au fost sesizați cu privire la faptul…