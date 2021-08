Stiri pe aceeasi tema

- O familie din Franța a alertat autoritațile, dupa ce a constatat ca o ruda decedata a fost deposedata din sicriu de bijuterii. A fost reținuta o femeie, care se daduse la funerarii o prietena a decedatei, informeaza BBC . In varsta de 60 de ani, femeia s-a dat drept o amica a decedatei, așa ca rudele…

- O femeie de 38 de ani din Jimbolia, aflata in izolare la domiciliu dupa ce a fost confirmata cu coronavirus, a incalcat vineri, 20 august, masura restrictiva si a intrat intr-un restaurant. Unul dintre polițiștii care a vazut-o pe femeie și-a amintit ca a fost confirmata cu coronavirus in urma cu doar…

- O femeie de 38 de ani din Jimbolia, aflata in izolare la domiciliu dupa ce a fost confirmata cu coronavirus, a incalcat vineri, 20 august, masura izolarii la domiciliu si a intrat intr-un restaurant. Prinsa de polițiștii din județul Timiș, femeia s-a ales cu un dosar penal și cu o amenda de 2.500 de…

- Politistii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Albita efectueaza cercetari in privinta unei femei, suspecta in cazul unui furt de bijuterii in valoare de 200.000 euro, din Franta. In bagajele celei in cauza au fost descoperite 910 grame si trei ceasuri din metal prețios, susceptibil…

- Politistii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Albita efectueaza cercetari in privinta unei femei, suspecta in cazul unui furt de bijuterii in valoare de 200.000 euro, din Franta.

- Politistii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Albita efectueaza cercetari in privinta unei femei, suspecta in cazul unui furt de bijuterii in valoare de 200.000 euro, din Franta.