- O femeie de 74 de ani din Ecuador, care a fost declarata moarta dupa ce a fost internata in spital cu Covid-19, a fost gasita in viata, doua saptamani dupa ce familia sa i-a organizat funeraliile, scrie BBC News.

- Corpul neinsufletit al unei femei a fost descoperit, vineri, 24 aprilie, intr-un apartament din Piatra Neamt. “In aceasta dimineața, prin apel la 112, pompierii nemțeni au fost solicitați sa intervina pentru deblocarea unei uși de la un apartament din municipiul Piatra Neamț. La locul indicat s-au deplasat…

- O pacienta cu coronavirus din statul american Carolina de Nord a declarat ca a fost infectata cu coronavirus, in ciuda faptului ca a stat acasa vreme de trei saptamani inaintea diagnosticarii ei joia trecuta, scrie New York Post.„Nu am fost niciodata atat de bolnava și de speriata. Sunt absolut ingrozita”,…

- In cursul dupa-amiezii de astazi, 8 aprilie 2020, au mai fost confirmate inca un deces, cauzat de COVID-19, astfel incat numarul total al acestora a ajuns la 210. – Deces 210 Femeie, 60 de ani din județul Mureș. Debut pe data de 01.04.2020, cu febra, stare de astenie accentuata, cefalee și durere toracica.…

- In cursul dupa-amiezii de astazi, 3 aprilie 2020, au fost inregistrate noi decese, cauzate de infecția cu COVID-19, astfel incat numarul total al acestora a ajuns la 133. – Deces 127 Barbat, 46 ani, jud Ialomița. Internat in SJU Slobozia-ATI in data de 31.03.2020.Recoltat pentru COVID-19 in data de…

- In cursul acestei serii a mai fost inregistrat inca un deces datorate COVID-19, astfel incat numarul total al acestora a ajuns la 79. – Deces 79 Femeie, 84 ani, mun. București, prezentat in data de 26.03.2020 la camera de garda UPU a SUUB cu simptomatologie ce a incadrat aceasta pacienta in categoria…

- GCS: 78 de persoane și-au pierdut viața din cauza COVID-19 Foto: Departamentul pentru Situații de Urgența. Deces 73 - Un barbat de 62 ani, jud. Suceava, recoltat în 25.03.2020, confirmat în 31.03.2020, decedat în 25.03.2020. Deces 74 - O femeie de 69 ani,…

- Fratele unei femei care a murit acasa dupa ce a contractat coronavirusul Covid-19 a fost nevoit sa faca un apel disperat pe social media pentru a convinge autoritațile italiene sa vina sa ii ridice corpul neinsuflețit.