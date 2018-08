Stiri pe aceeasi tema

- O batrana de 75 de ani din Dolj a murit infectata cu virusul West Nile. Femeia a fost internata inițial cu meningoencefalita și tratata in spital, iar medicii au luat probe pentru a fi analizate la București. Femeia a decedat intre timp, iar vineri a venit confirmarea ca era infectata cu virusul West…

- O femeie de 64 de ani din Alba Iulia este internata la secția de boli infecțioase a Spitalului Județean de Urgența Alba Iulia in urma infecției cu virusul West Nile, cauzata de ințepatura de țanțar. Astfel, Direcția de Sanatate Publica (DSP) Alba a solicitat, inca odata, tuturor primariilor din județ…

- Un barbat din judetul Iasi a murit la Spitalul de Boli Infectioase din municipiu, dupa ce a fost diagnosticat cu virusul West Nile. Medicii ieseni spun ca barbatul, care suferea si de alte boli, a fost internat cu simptome specifice meningitei, ulterior fiind confirmat virusul West Nile, transmis…

- Un pacient in varsta de 67 de ani din judetul Iasi a murit, astazi, la Spitalul de Boli Infectioase dupa ce a fost diagnosticat cu meningita cu virusul West Nile, transmis prin intepatura de tantar. Potrivit managerului institutiei medicale, prof.dr. Carmen Dorobat, la Iasi au fost confirmate 7 cazuri…

- O persoana a murit din cauza infectarii cu virusul West Nile, potrivit unei informari a Centrului National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile din cadrul Institutului National de Sanatate Publica. In perioada 2 mai – 8 august s-au inregistrat ...

- Un prim caz de infectare cu virusul West Nile din acest sezon, virus care se transmite la om prin intepatura de tantar, a fost confirmat in Iasi. Este vorba de un barbat in varsta de 67 de ani, din judetul Iasi, care nu a iesit in afara tarii, si care a ajuns la Spitalul de Boli Infectioase „Sfanta…