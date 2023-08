Stiri pe aceeasi tema

- O femeie in stop cardio respirator a murit in localitatea Baneasa din judetul Constanta, dupa ce a asteptat 3 ore sa ajunga o ambulanta cu medic, sustine senatoarea Evdochia Aelenei.Cu privire la acest eveniment tragic, SAJ Constanta a transmis un punct de vedere:Din punct de vedere al SAJ Constanta,…

- O femeie in stop cardio respirator a murit in localitatea Baneasa din judetul Constanta, dupa ce a asteptat 3 ore sa ajunga o ambulanta cu medic, sustine senatoarea Evdochia Aelenei. "Vara, numarul de romani in Constanta se tripleaza, iar sistemul medical din judet nu face fata. Azi noapte, o femeie…

- La doua zile dupa ce o femeie a nascut pe trotuar, in fața unitații medicale, managerul spitalului din Urziceni, Daniela Ianuș, a fost suspendat din funcție. Anunțul a fost facut de Constantin Sava, primarul localitații ialomițene.

- Un barbat, de 32 de ani, a murit luni dimineața, la cateva ore dupa ce a ajuns la spitalul din Urziceni, dar a fost trimis acasa, scrie Digi24. Apelul la 112 a fost facut la ora 05.00 dimineața, potrivit IPJ Ialomița. La casa barbatului din localitatea Fierbinții de Jos au mers polițiști și un echipaj…

- Mai mulți internauți au filmat momentul in care o tanara a nascut chiar pe trotuarul de langa un spital din Urziceni, asistata de medicii de pe o ambulanța. Femeia ar fi fost refuzata la camera de garda a spitalului:"Saptamana incepe cu o noua viața! In aceasta dimineața in jurul orei 6.00, echipajul…

- O femeie a nascut pe trotuarul din fața spitalului din Urziceni, luni dimineața, in jurul orei 06.00, dupa ce ar fi fost refuzata de medicii unitații medicale. Din fericire, incidentul neobișnuit a avut un sfarșit fericit.

- Mai mulți internauți au filmat momentul in care o tanara a nascut chiar pe trotuarul de langa un spital din Urziceni, asistata de medicii de pe o ambulanța. Femeia ar fi fost refuzata la camera de garda a spitalului:"Saptamana incepe cu o noua viața! In aceasta dimineața in jurul orei 6.00, echipajul…