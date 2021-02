Consiliului Judetean Constanta a fost convocat in sedinta ordinara

CJ Constanta a fost convocat in sedinta ordinara la data de 17 februarie 2021.Dispozitia nr.55 11.02.2021 privind convocarea Consiliului Judetean Constanta in sedinta ordinara pentru data de 17.02.2021, ora 13.00.Lupu Mihai, in calitate de Presedinte al Consiliului Judetean… [citeste mai departe]