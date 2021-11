Stiri pe aceeasi tema

- Poliția germana a arestat doua romance, de 29 și 31 de ani, ce faceau parte dintr-o grupare de hoți care au jefuit mai mulți varstinici instariți din orașul Bielefeld, potrivit Adevarul, care citeaza publicația germana westgallen-blatt.de.Cele doua romance se dadeau drept polițiști și se ofereau sa…

- Potrivit primelor informatii ISU Constanta, o persoana se afla in pericol de inec in localitatea Eforie Nord, zona Steaua de Mare.Echipajele de salvare au fost solicitate sa intervina.UPDATEPersoana in cauza a fost scoasa la mal. Este constienta si cooperanta. Este monitorizata de un echipaj SAJ.Este…

- Din nefericire, dupa raportarea de astazi, Constanta a ajuns la 1795 de decese. Institutia Prefectului judetul Constanta a raportat in aceasta seara decesele a zeci de persoane confirmate pozitiv cu COVID 19, cu varstele cuprinse intre 53 si 88 de ani. Din nefericire, dupa raportarea de astazi, Constanta…

- Procurorii DIICOT din Timisoara au facut, marti, cinci perchezitii in judetele Timis si Arad, pentru destructurarea unei grupari specializate in santaj, hartuire, violare de domiciliu si violarea vietii private, dupa ce o femeie, angajata a unei firme, ar fi fost urmarita, santajata si hartuita de…

- Rusia susține ca a crescut livrarile de gaze spre Romania. Informația apare intr-un interviu prezentat de ambasadorul Rusiei la București, Valery Kuzmin. El a anunțat ca Rusia a sporit cu peste 300 la suta livrarile de gaze naturale catre Romania, in aceasta luna. In lista citita de ambasadorul Kuzmin, …

- O femeie in varsta de 91 de ani a constatat duminica faptul ca, fara sa stie, cultiva canabis pe balconul sau dintr-un centru pentru ingrijirea varstnicilor, situat in regiunea Schwaben din sudul Germaniei, relateaza agentia DPA. O persoana angajata a centrului din localitatea Krumbach din…

- Franziska Giffey, fost ministru pentru familie, varstnici si tineret in guvernul Merkel, este pe cale sa devina prima femeie aleasa primar in Berlin. Partidul Social Democrat (SPD) a castigat alegerile regionale din capitala germana. Conform DPA și Agerpres, SPD si candidata sa nr. 1 Franziska Giffey…

- O femeie de 35 de ani si copilul ei de 11 ani au murit in accidentul de pe DN3C Varianta OvidiuTragedie pentru o familie din localitatea Mireasa, comuna Targusor, judetul Constanta, dupa ce o femeie si copilul ei de 11 ani au murit noaptea trecuta intr un grav accident rutier pe varianta Ovidiu.Pe pagina…