Stiri pe aceeasi tema

- Un copil din localitatea Haan, din apropierea orasului Dusseldorf (vestul Germaniei) ar fi eliberat accidental frana de mana a masinii parcate. In urma incidentului, un barbat de 50 de ani si-a pierdut viata dupa ce a fost strivit de masina.

- Politistii de frontiera din Nadlac au depistat 26 de cetateni provenind din India, Bangladesh, Pakistan și Afganistan care au incercat sa treaca ilegal frontiera in Ungaria cu scopul de ajunge in Spatiul Schengen. Acestia se aflau ascunsi in doua automarfare. Ieri, la Punctul de Trecere a Frontierei…

- Cu 260 milioane de euro la dispoziție, primarii au șansa de a rezolva problema gunoaielor. Banii vin din PNRR și de la bugetul de stat, și vor putea fi accesați din aceasta vara. Romania nu doar ca este codașa la acest capitol, dar are și procese deschise la nivel internațional, din cauza poluarii.…

- Numarul de persoane care au solicitat azil in Uniunea Europeana a cunoscut un salt semnificativ anul trecut, pe fondul razboaielor si conflictelor din lume, a relatat DPA, preluata de Agerpres. Statele membre au primit aproximativ 648.000 de cereri in 2021, echivalent cu o treime mai mult decat in anul…

- Poliția germana a anunțat ca a reținut un barbat suspectat ca a lasat un cap uman in fața tribunalului districtual din Bonn, marți dimineața. Un cadavru fara cap a fost gasit la cateva sute de metri distanța, in raul Rin, au mai spus anchetatorii, potrivit CNN . Suspectul in varsta de 38 de ani este…

- Politistii au intervenit, duminica, la piscina Columbiabad din districtul berlinez Neukolln, in urma unui scandal pornit de la o joaca. Joaca s-a transformat intr-o bataie generala atunci cand o femeie a scuipat un barbat care a raspuns spargandu-i nasul cu pistolul sau cu apa. Potrivit politiei, aproximativ…

- O femeie din Marea Britanie este documentata pentru aplicarea in pașaport a doua vize cu indici de falsificare. Polițiștii de frontiera ai punctului de trecere Palanca-Maiaki-Udobnoe au depistat in pașaportul acesteia doua vize falsificat, care ar fi aplicate de autoritațile din Republica Mali.