Stiri pe aceeasi tema

- Ana Oniga, sau „Nana Ana”, cum i se mai spune, o femeie dintr-un sat de langa Blaj, a implinit astazi, de Ziua Naționala a Romaniei, 102 ani. Femeia, nascuta la un an dupa Marea Unire, locuieste in Sancel alaturi de fiica si ginerele sau, nu are probleme majore de sanatate, fiind lucida si numai cu…

- O femeie din Alba, nascuta in aceeași zi cu Romania Mare: Implinește astazi, 1 Decembrie, 102 ani. A trecut prin doua Razboaie Mondiale și a supraviețuit Covid-19 O femeie din Alba, nascuta in aceeași zi cu Romania Mare: Implinește astazi, 1 Decembrie, 102 ani. A trecut prin doua Razboaie Mondiale și…

- Ele au fost internate timp de 9 zile in spitalul din Blaj, la Sectia Infectioase, insa, in final, au reusit sa invinga boala. Informatia a fost confirmata de catre primarul comunei Sancel, Ilie Fratila, potrivit Agerpres .Nascuta in 1 decembrie 1919, la un an dupa Marea Unire de la Alba Iulia, femeia,…

- O batranica de 102 ani, impreuna cu fiica sa, au invins COVID-19. Cele doua femei, vaccinate, s-au vindecat de boala O batranica de 102 ani, impreuna cu fiica sa, au invins COVID-19. Cele doua femei, vaccinate, s-au vindecat de boala O batranica de aproape 102 anicea mai varstnica persoana din Sancel,…

- O femeie de 102 ani și fiica sa de 80 de ani din Alba s-au vindecat de COVID. Ambele femei au fost vaccinate ”Nana Ana” o femeie de aproape 102 ani din Sancel, dar și fiica sa de 80 de ani s-au vindecat de COVID. Cele doua femei au fost externate vineri, 24 septembrie din Spitalul Municipal Blaj, informeaza…

- Ele au fost internate timp de 9 zile in spitalul din Blaj, la Sectia Infectioase, insa, in final, au reusit sa invinga boala. Informatia a fost confirmata de catre primarul comunei Sancel, Ilie Fratila, potrivit Agerpres .Nascuta in 1 decembrie 1919, la un an dupa Marea Unire de la Alba Iulia, femeia,…

- O femeie de aproape 102 ani, cea mai in varsta persoana din comuna Sancel, unde se inregistreaza cea mai mare rata de infectare cu virusul SARS-CoV-2 din judetul Alba, s-a vindecat de COVID-19, la fel ca si fiica sa, de 80 de ani, cele doua fiind externate vineri din Spitalul Municipal Blaj. Ambele…

- Cea mai in varsta persoana din comuna Sancel, o femeie de aproape 102 ani, s-a vindecat de COVID-19, la fel ca si fiica sa, de 80 de ani. Ambele femei erau vaccinate și au fost internate timp de 9 zile in spitalul din Blaj, la Sectia Infectioase. Vineri, ele au fost externate, potrivit Agerpres. Informatia…