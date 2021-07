Stiri pe aceeasi tema

- Traficul rutier a fost intrerupt temporar joi seara pe șoseaua Cluj-Napoca – Gherla, in zona localitații Jucu, județul Cluj, din cauza unui accident rutier. In jurul orei 19.45, un autoturism a lovit un autotren staționat in afara șoselei. Un pasager din autoturism a fost ranit grav, fiind solicitat…

- Șoferul a murit pe loc in urma impactului. Femeia din dreapta a ramas incarcerata, dar a fost extrasa și transportata la spital. O fetița care se afla pe scaunul din spate și a fost dusa la spital, potrivit știridecluj.ro . Martorii spun ca șoferul ar fi adormit și a fost la un pas sa iasa de pe drum,…

- Un barbat in varsta de 41 de ani a murit, miercuri, intr-un accident rutier inregistrat pe DN 1F Cluj-Napoca – Zalau, in zona localitații Mihaiești. In mașina pe care o conducea se mai aflau o femeie de 39 de ani și un minor in varsta de patru ani, care la randul lor au fost raniți in impact. Un șofer…

- Valentina și-a povestit astazi drama la Acces Direct. Tanara susține ca mama ei ar fi murit intr-un accident cumplit din cauza ca șoferul Ambulanței private, ce o dusese la dializa, ar fi urcat beat la volan. Femeia i-a adus acuzații grave conducatorului auto, spunand ca el singur i-ar fi recunoscut…

- Un eveniment rutier in care au fost implicate doua autoturisme a avut loc miercuri, 23 iunie, in jurul orei 11.40, pe DJ 109 D, in interiorul localitații Jucu de Sus. Conducatorul unui autoturism, in varsta de 76 de ani, din municipiul Cluj-Napoca, care se deplasa pe un drum local din localitatea Jucu…

- Un copil a murit, iar alți doi și o femeie au fost raniți intr-un accident produs miercuri dimineața in localitatea Leu-Dolj. Potrivit ISU Dolj, la fața locului au intervenit un echipaj de descarcerare, un echipaj de prim ajutor medical, echipajul SMURD și mai multe echipaje ale Serviciului…

- Scene teribile au avut loc in localitatea Campeni, județul Bacau, acolo unde o mamica de 21 de ani a fost ucisa de iubit in fața unuia dintre copiii cuplului. La fața locului a fost solicitata o Ambulanța, dar din pacate, medicii a declarat decesul. Cum s-a produs tragedia Un barbat de 27 de ani, tatal…

- O femeie de 31 de ani din Cluj-Napoca a pierdut controlul autoturismului pe care il conducea, ieșind astfel de pe carosabil. Ea a fost gasita de catre ceilalți participanți ai traficului, care au scos-o din mașina pana la sosirea ambu