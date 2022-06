Stiri pe aceeasi tema

- O femeie din Cluj-Napoca a fost condamnata la 1 an, 9 luni și 10 zile inchisoare cu suspendare pentru ca a scos 177.000 lei de pe cardul soacrei. Este vorba despre trei infracțiuni: efectuare de operatiuni financiare in mod fraudulos in forma continuata, acces ilegal la sistem informatic in forma continuata…

- O femeie de 39 de ani din Dragasani a fost condamnata la doi ani si doua luni de inchisoare cu executare dupa ce timp de doi ani a furat curent electric din reteaua publica, au informat, marti, reprezentantii Politiei Valcea. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- O femeie a fost condamnata la inchisoare cu executare dupa ce a lovit o victima pe trecerea de pietoni, in Rascruci. Totul s-a petrecut in urma cu cinci ani. Pe 19 februarie 2017, ”o femeie din Gherla, in timp ce se deplasa cu un autoturism pe DN1C, dinspre Cluj-Napoca inspre Dej, ajunsa pe raza localitații…

La data de 4 mai 2022, polițiștii Secției 4 Poliție Rurala Campia Turzii au derulat activitați pentru depistarea persoanelor urmarite in temeiul legii. Astfel, a fost depistata o femeie de 36 de ani,...

- O tanara din Cluj a fost condamnata la noua ani de inchisoare cu executare dupa ce, in urma cu un an, și-a injunghiat ambii copii, de sase si opt ani, din dorinta de a se razbuna pe socrul ei, informeaza Observatornews . Scenele de groaza s-au petrecut in cursul zilei de 21 aprilie 2021, intr-o casa…

- O femeie din județul Cluj care și-a injunghiat copiii de 6 și 8 ani in urma cu un an a fost condamnata la 9 ani de inchisoare cu executare, insa sentința nu este definitiva și poate fi atacata cu apel.

- Joi și vineri, polițiștii Biroului Urmariri din cadrul Serviciului Investigații Criminale au pus in aplicare doua mandate de executare a pedepsei inchisorii, pentru savarșirea infracțiunii de furt calificat, emise pe numele unei femei, de 27 de ani, din Baia Mare, condamnata la o pedeapsa de 2 ani si…

- Procuratura pentru Combaterea Criminalitații Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS) a demonstrat in instanța de judecata vinovația unei femei din Orhei de comiterea infracțiunii de trafic de persoane și de copii in Chișinau – fapte pentru care a fost condamnata la 20 ani inchisoare, in penitenciar inchis.