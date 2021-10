Stiri pe aceeasi tema

- O clujeanca, absolventa a doua facultati, kinetoterapeut, a fost ucisa cu bestialitate de un recidivist cunoscut pe facebook. Barbatul a atacat-o pe femeie cu un cutit, informeaza Observatornews.ro . Barbatul, de 43 de ani, dintr-o comuna din Bihor, zidar, casatorit si cu copil acasa, ar fi abordat-o…

- O clujeanca, absolventa a doua facultati, kinetoterapeut, a fost ucisa cu bestialitate de un recidivist cunoscut pe facebook. Barbatul a atacat-o pe femeie cu un cutit, informeaza Observatornews.ro . Barbatul, de 43 de ani, dintr-o comuna din Bihor, zidar, casatorit si cu copil acasa, ar fi abordat-o…

- O clujeanca, absolventa a doua facultati, kinetoterapeut, a fost ucisa cu bestialitate de un recidivist cunoscut pe internet. Barbatul a atacat-o pe femeie cu un cutit. Informații care va pot afecta emoțional.Barbatul de 43 de ani dintr-o comuna din Bihor, zidar, casatorit si cu copil acasa, ar fi abordat-o…

- Crima oribila in Oradea, unde cadavrul unei femei de 39 de ani a fost gasit de anchetatori in zona Parcului Industrial de la ieșirea din oraș, spre vama Borș, in spatele unei fabrici. Suspectul principal a fost prins dupa numai cateva ore, de mare ajutor fiind camerele de supraveghere, care surprind…

- O femeie de 39 de ani, din Cluj-Napoca, a sfarșit sub o ploaie de lovituri de cuțit. Asasinul ei este un barbat, de 43 de ani, pe care l-a cunoscut pe rețelele de socializare. Victima, cu doua facultați absolvite și situație materiala buna, a mers la Oradea sa-l cunoasca personal pe barbatul cu care…

- Femeia gasita moarta pe Calea Borșului era din județul Cluj și și-a cunoscut ucigașul pe rețelele de socializare. Ea a mers in Oradea ca sa-l cunoasca personal pe barbat, care, in final, a ucis-o.Potrivit unor surse judiciare, victima avea 40 de ani, absolventa a doua facultați cu o stare materiala…

- Barbatul a ademenit-o pe clujeanca în Oradea pentru a se întâlni, iar când se plimbau pe Calea Borșului din Oradea a înjunghiat-o de mai multe ori cu un cuțit, scrie ebihoreanul.ro. Potrivit unor surse judiciare ale ebihoreanul.ro,…

- DIGI a lansat Fiberlink 10 G, cel mai rapid serviciu de internet prin fibra optica, care aduce clienților viteze de pana la 10 GB pe secunda. Prin introducerea acestui serviciu pe piața, RCS&RDS devine primul operator din Romania care ofera un produs care atinge 10 Gbps. Serviciul de internet de mare…