O femeie din Caraș-Severin, al 115-lea deces în epidemia de coronavirus din România Autoritațile au anunțat inca un deces din cauza complicațiilor provocate de virusul SARS-CoV2, care provoaca boala COVID-19. Este vorba de o femeie de 53 de ani din Caraș-Severin fara alte probleme medicale. Bilanțul total a ajuns la 115 decese. Femeia a fost internata in Spitalul Județean din Reșița in data de 25 martie și a […] Articolul O femeie din Caraș-Severin, al 115-lea deces in epidemia de coronavirus din Romania a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

Sursa articol si foto: pressalert.ro

Stiri pe aceeasi tema

- O femeie in varsta de 53 de ani, din judetul Caras-Severin, confirmata ca infectata cu noul coronavirus in 26 martie si internata la Spitalul Judetean din Resita, a decedat joi, fiind inregistrata ca al 115-lea deces cauzat de aceasta epidemie in Romania, informeaza Grupul de Comunicare Strategica (GCS).…

- Autoritatile au anuntat miercuri trei noi decese in randul pacientilor infectati cu noul coronavirus, ducand bilantul total la 85. Este vorba de o femeie de 54 de ani, decedata la doar 45 de minute dupa ce s-a prezentat la sectia de Urgente de la Spitalul Universitar din Capitala, un alt barbat de 85…

- UPDATE: Miercuri seara, au fost raportate inca 3 decese confirmate cu COVID-19. 15. Barbat, 63 ani, din judetul Neamt, internat la Spitalul Clinic de Boli Infecțioase Iași in sectia de ATI, confirmat pozitiv in data de 21.03.2020 16. Femeie, 70 ani, din judetul Suceava, internata in SJU Suceava, confirmata…

- In aceasta dimineața a fost inregistrat cel de-al 13 lea deces al unei persoane infectate cu noul coronavirus, transmit autoritațile. Este vorba despre o femeie din județul Caras-Severin in varsta de 72 de ani tranferata in seara zilei de 24/03/2020 la Spitalul Clinic de Boli Infecțioase Timișoara,…

- Este vorba despre o femeie din județul Caras-Severin in varsta de 72 de ani tranferata in seara zilei de 24/03/2020 la Spitalul Clinic de Boli Infecțioase Timișoara, de la Spitalul Județean de Urgența Reșița, secția ATI, unde se afla din data de 21/03/2020 Pacienta nu avea istoric de calatorie și…

- Ziarul Unirea Au fost confirmate doua noi cazuri de infectare cu coronavirus in Romania: Bilanțul ajunge la 88 de cazuri. Premierul Orban și miniștrii, rezultat NEGATIV Au fost confirmate doua noi cazuri de infectare cu coronavirus in Romania. Este vorba de o femeie, 32 ani din județul Caraș-Severin…

- UPDATE, 11.03.2020 – Patru noi cazuri de imbolnavire cu noul coronavirus au fost confirmate, marti seara, la noi in tara; numarul total al bolnavilor a ajuns la 29. Cei mai noi pacienti sunt: un barbat de 57 ani, intors ieri din Italia si care se afla in carantina in Arad; o femeie de 26 ani din Hunedoara;…

- Bilantul cazurilor de coronavirus din Romania a ajuns in aceasta seara la 28. Trei noi cazuri de infectare cu Covid-19 au fost confirmate marți seara. Este vorba despre trei pacienți din Timiș, Caraș-Severin și Hunedoara. Este vorba despre un barbat de 57 ani care s-a intors in cursul zilei de ieri…