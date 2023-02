Stiri pe aceeasi tema

- Un angajat al unei spalatorii auto din municipiul Campina a fost retinut dupa ce a furat 1.200 de euro dintr-un autoturism adus de catre o femeie la spalatorie, informeaza Inspectoratul Judetean de Politie Prahova, citat de Agerpres . Pe 10 februarie, o femeie de 56 de ani din comuna Brebu a dus autoturismul…

- Un angajat al unei spalatorii auto din municipiul Campina a fost retinut dupa ce a furat suma de 1.200 de euro dintr-un autoturism adus de o femeie la spalatorie, a informat, joi, Inspectoratul Judetean de Politie Prahova, citat de Agerpres. Politistii au fost sesizati de o femeie de 56 de ani, din…

- Un angajat al unei spalatorii auto din municipiul Campina a fost retinut dupa ce a furat suma de 1.200 de euro dintr-un autoturism adus de catre o femeie la spalatorie, informeaza, joi, Inspectoratul Judetean de Politie Prahova, potrivit Agerpres.Conform sursei citate, politistii au fost sesizati de…

- Un angajat al unei spalatorii auto din municipiul Campina a fost retinut dupa ce a furat suma de 1.200 de euro dintr-un autoturism adus de catre o femeie la spalatorie, informeaza, joi, Inspectoratul Judetean de Politie Prahova.

- O femeie insarcinata in opt luni a fost lovita, joi seara, de o mașina, pe o trecere de pietoni din Capitala. Șoferul, un cetațean britanic, a fugit de la locul accidentului, fiind prins pe aeroportul din Cluj in timp ce incerca sa iasa din țara. Accidentul a avut loc pe strada Gura Caliței din Sectorul…

- O femeie de 40 de ani, din municipiul Focsani, a fost acrosata de un autoturism apartinand Ministerului Apararii Nationale (MApN), luni dimineata, in timp ce traversa strada pe trecerea de pietoni, a informat Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Vrancea, relateaza Agerpres. „Astazi, 09 ianuarie,…

- O masina in care se aflau o femeie si fratele ei, in varsta de sapte ani, a fost lovita de tren in judetul Neamt. Copilul a fost scos de martori in stare de inconstienta, dar cu semne vitale. Ambele victime au fost transportate la spital. Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Neamt a transmis ca…

- Incident la granița Romaniei cu Ucraina, in punctul de trecere al frontierei din Vicovu de Sus. O femeie din Ucraina a intrat cu mașina in ghereta de control a polițiștilor de frontiera. O ucraineanca a ajuns, sambata, la Punctul de Trecere a Frontierei Vicovu de Sus, hotarata sa intre in Romania. Politistii…