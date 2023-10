O femeie din Câmpeni a cerut ajutor la 112, după ce a fost amenințată de soțul în vârstă de 70 de ani La data de 18 octombrie 2023, polițiștii din Campeni au fost sesizați, de catre o femeie, in varsta de 60 de ani, din Campeni, județul Alba, cu privire la faptul ca a fost amenințata de catre soțul ei.Din primele cercetari efectuate de polițiști, a rezultat ca, in cursul aceleiași zile, in jurul orei 16.30, in timp ce se aflau la locuința comuna, din Campeni, pe fondul consumului de alcool și al unor discuții contradictorii, barbatul, in varsta de 70 de ani, ar fi amenințat-o, pe femeie, creandu-i acesteia o stare de temere. Pe numele barbatului a fost emis ordin de protecție provizoriu, pentru… Citeste articolul mai departe pe proalba.ro…

Sursa articol si foto: proalba.ro

