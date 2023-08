Stiri pe aceeasi tema

- Articolul Femeie sechestrata in Germania și amenințata cu moartea de un cetațean turc, salvata cu ajutorul polițiștilor buzoieni se poate citi integral pe Stiri de Buzau . O femeie din Buzau care era ținuta captiva de un turc, pentru rascumparare, intr-un apartament din Germania, a fost salvata la timp…

- O femeie de 31 de ani era tinuta cu forta in Germania. Agresorul cerea 20.000 de euro pentru a o elibera, altfel ar fi vandut o. Conform unui comunicat de presa din partea Inspectoratului General al Politiei Romane, politistii s au mobilizat pentru salvarea victimei in cazul unei sesizari privind sechestrarea…

- O femeie din Buzau care era ținuta captiva de un turc, pentru rascumparare, intr-un apartament din Germania, a fost salvata la timp de polițiști, in urma unor schimburi de informații cu specialiștii Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Buzau.

- O buzoianca, in varsta de 31 de ani, sechestrata și amenințata cu moartea de un turc, intr-o locuința din Germania, a fost salvata in urma unei operațiuni in forța a autoritaților germane, in baza datelor oferite de polițiștii buzoieni. S-a intamplat luni, 31 iulie, IPJ Buzau dand azi detalii despre…

- O femeie de 73 de ani a murit duminica dupa ce a cazut de la etajul 3 al unui bloc din municipiul Alba Iulia, a anuntat Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Alba. „In aceasta dimineata, in jurul orei 07,00, o femeie de 73 de ani, din Alba Iulia, a cazut de la etajul 3 al […]

- O femeie de 39 de ani a fost ranita si a ajuns la spital dupa ce o ciuta, care se afla pe un teren agricol din localitatea Rapoltu Mare, a sarit pe drumul judetean Rapolt-Simeria, a lovit un autoturism si apoi o bicicleta cu care se deplasa victima, a informat miercuri Inspectoratul de Politie Judetean…

- La data de 22 iunie 2023, in jurul orei 21.30, o femeie de 37 de ani, din Sebeș, a sesizat Poliția Municipiului Sebeș, cu privire la faptul ca a fost agresata și amenințata de catre concubinul sau. Din primele cercetari efectuate de polițiști, a rezultat ca, in seara zilei de 22 iunie 2023, in urma…

- O femeie in varsta de 70 ani a fost accidentata, pe o trecere de pietoni din municipiul Piatra-Neamt, de un autoturism condus de o soferita, a informat, miercuri, Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Neamt. ‘Din primele cercetari efectuate de politisti a reiesit ca, in timp ce o femeie, de 44 ani,…