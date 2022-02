Stiri pe aceeasi tema

- O femeie din Brazilia a incercat sa introduca in Romania aproximativ 1 kg de cocaina. Aceasta a ingerat drogurile, pe care le-a eliminat dupa ce a stat internata doua zile in spital. Femeia din Brazilia a fost reținuta ieri, fiind cercetata pentru savarșirea infracțiunilor de trafic international de…

- Ministrul Apararii, Vasile Dincu, a anunțat ca in acest moment autoritațile nu au in vedere reintroducerea stagiului militar obligatoriu, dar este in discuții un proiect pentru stagiu voluntar. „In acest moment nu avem in niciun fel opțiunea pentru stagiul militar obligatoriu”, a afirmat Vasile Dincu,…

- Caz unic in Romania, la Buzau. Un barbat de 70 de ani din s-a infectat pentru a treia oara cu coronavirus, in decursul a doar 6 luni, el fiind vaccinat cu ambele doze. Barbatul este intr-o stare buna, fiind internat in Secția Boli Infecțioase a Spitalului Județean Buzau. Medicul Bogdan Micu, șeful…

- Termenul minim pentru administrarea dozei booster de vaccin anti-COVID va fi devansat de la 6 la 4 luni in Romania, a anunțat joi Valeriu Gheorghița, coordonatorul CNCAV. Medicul Valeriu Gheorghița a invocat, joi, studiile științifice care arata ca protecția data de vaccin scade dupa 4 luni de la schema…

- O femeie de 80 de ani si fiul sau, in varsta de 58 de ani, au fost gasiti morti in locuinta lor din judetul Dolj, iar in acest caz va fi realizata o expertiza medico-legala pentru stabilirea cauzei decesului. Politistii au precizat ca nu au fost descoperite urme de violenta pe trupurile victimelor.…

- Comitetul Național de Coordonare a Vaccinarii a anunțat, luni seara, implinirea unui an de la debutul campaniei de vaccinare, timp in care au fost utilizate 15.749.303 doze de vaccin. In aceasta perioada, in Romania, au fost vaccinate 7.918.813 persoane cu cel putin o doza, 7.781.563 persoane cu schema…

- Romania’s two largest parties agreed to form a government, putting aside years of feuding to end a three-month-long political crisis that has crippled the nation’s efforts to slow the raging coronavirus pandemic. according to Bloomberg. The Liberals and the Social Democrats said they will back former…