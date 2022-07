O femeie din Braşov, prostituată, dată dispărută în 1 iulie, găsită moartă şi îngropată pe malul unei ape O femeie in varsta de 34 de ani din Brasov, a carei disparitie fusese sesizata la Politie in 1 iulie, a fost gasita moarta si ingropata pe malul unei ape. Principalul suspect este un barbat care o platise pe femeia care se prostitua la marginea Brasovului si care a sugrumat-o in urma unui conflict spontan. Ulterior, el a carat cadavrul pe o distanta de peste 10 kilometri, pana pe malul unei ape, unde l-a dezbracat si ingropat la adancime mica. Disparitia femeii de 34 de ani, mama a patru copii, a fost anuntata la Politie de catre concubinul acesteia in 1 iulie. Initial, barbatul care stia ca femeia… Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

