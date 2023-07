Stiri pe aceeasi tema

- O femeie a murit, iar alte doua persoane, intre care un copil, au fost ranite, marți seara, dupa ce doua mașini s-au ciocnit, apoi una dintre ele a lovit un stalp de iluminat la ieșirea din Coldea spre Ghimbav, in județul Brașov.

- ACCIDENT rutier in Alba Iulia: O fetița de 5 ani și o femeie, ranite ușor, dupa ce doua mașini s-au ciocnit Un ACCIDENT rutier a avut loc miercuri seara in Alba Iulia. O fetița de 5 ani și o femeie, ranite usor, dupa ce doua mașini s-au ciocnit. Potrivit IPJ Alba, la data de 14 iunie 2023, in jurul…

- Un copil de 12 ani a ajuns in stare de inconștiența, in urma cu cateva ore, dupa ce a ajuns victima unui accident rutier din Prahova. In același accident au mai fost implicate alte 10 persoane, printre care și o femeie cu brațul amputat. In urma impactului, trei mașini au ajuns pe camp.

- Un accident rutier a avut loc in cursul zilei de luni, 5 Iunie 2023, ora 19:30, pe centura municipiului Giurgiu.Din primele informatii, un accident rutier a avut loc pe DN5 ndash; centura municipiului Giurgiu, unde conducatorul unui autoturism a pierdut controlul directiei si s a rasturnat in afara…

- Accident grav de circulație in Oradea. Un copil a ajuns in coma la spital, iar mama sa a aramas incarcerata, dupa ce mașina in care se aflau s-a ciocnit frontal cu un alt autoturism. O a treia victima a suferit rani ușoare.

- Un accident grav s-a produs marti seara pe DJ 248, in zona localitatii Dumbrava, din comuna Ciurea. Doua autoturisme au intrat in coliziune, sapte persoane fiind implicate in accident. Echipajele de salvarea ajunse la fata locului (SMURD si Ambulanta) au ajuns la locul interventiei au constatat ca victimele…

- O femeie de 45 de ani a murit, miercuri, iar fiul ei a ajuns la spital, dupa ce masina in care se aflau s-a rasturnat, in judetul Botosani. Sotul femeii a refuzat transportul la unitatea medicala.”O femeie a decedat, iar fiul ei a ajuns la spital, in urma unui accident rutier ce s-a produs, in aceasta…