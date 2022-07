O femeie din Brașov a fost ucisă și îngropată pe malul unui râu O femeie, de 34 de ani, data disparuta la sfarsitul saptamanii trecute, ar fi fost ucisa si ingropata pe malul raului Barsa, in zona unei statii de epurare. Vineri dimineața, politistii au retinut un suspect si au facut perchezitii la o locuinta din comuna Bod., informeaza Antena3. Dispariția tinerei a fost anunțata, pe 2 iulie, de concubinul acesteia. Barbatul le-a spus polițiștilor brașoveni ca femeia a disparut pe 1 iulie. Ar fi fost vazuta ultima data pe o strada de la marginea municipiului Brașov. Abia pe 4 iulie, barbatul și-a da consimțamantul pentru ca polițiștii sa faca apel prin mijloacele… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol: gds.ro

