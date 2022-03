Stiri pe aceeasi tema

- Doua case, un grajd și vegetația uscata de pe aproximativ 20 de hectare au ars in urma a 11 incendii produse sambata, pe raza județului Botoșani. Un om a ars de viu in casa cuprinsa de flacari.

- O femeie de rand din sudul Ucrainei a impresionat tot globul. Curajoasa, aceasta s-a apropiat de un soldat rus inarmat pana in dinți și i-a ținut o lecție de morala. Ucraineanca il privește fix in ochi pe militar are gesturi ample și un ton autoritar, pe care ii explica acestuia suferința prin care…

- Contestat de facțiunea dura din Peluza Sud a lui FCU Craiova 1948 la revenirea pentru a opta oara la echipa lui Adrian Mititelu, tehnicianul italian Nicolo Napoli (60 de ani) și-a pus repede amprenta pe jocul nou-promovatei. FCU Craiova este una dintre cele mai in forma echipe ale momentului in Liga…

- FCU Craiova a reușit o victorie spectaculoasa, scor 3-2, pe teren propriu in fața celor de la FC Botoșani. Robert Popa, portarul oltenilor, spune ca perioada de iarna a fost una benefica pentru FCU, care a reușit 7 puncte in ultimele trei etape. „Perioada de iarna a fost una benefica pentru noi. Am…

- Performanța impecabila a patinatoarei ruse Kamila Valieva, in varsta de doar 15 ani, la debutul ei olimpic de duminica la Jocurile de la Beijing a atras uimire pura de la rivali și coechipieri, care i-au laudat talentul și maturitatea atletica. Este favor

- A fost 24 ianuarie, zi in care cu mic, cu mare, am sarbatorit Unirea Principatelor Romane. Oficialitațile, politicienii de toate culorile, oameni simpli au rabdat gerul și au dat, simbolic, ”mana cu mana”. Simbolic, pentru ca restricțiile au scos anul acesta din program Hora Unirii.

- Caz șocant in Sibiu! O femeie s-a trezit cu frații ei in casa, la scurt timp dupa miezul nopții. Cei doi barbați au sechestrat-o și au batut-o cu bestialitate ore in șir. Femeia a reușit sa puna mana pe telefon pentru a suna la Poliție de abia dupa ce cei doi agresori au parasit locuința. Iata in ce…