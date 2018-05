Stiri pe aceeasi tema

- Caz ingrozitor de violența in familie in Targoviște. O tanara de 26 de ani a fost batuta, sechestrata și mutilata de cel care i-a jurat iubire și ca o va proteja pana la sfarșitul vieții. Dupa ce a scapat din mainile soțului care s-a transformat intr-un monstru, femeia a cerut ajutorul polițiștilor.…

- Crima infioratoare la Craiova, in cartierul Valea Roșie. Un barbat de 77 de ani și-a omorat soția in varsta de 72 de ani. Dupa ce a lovit-o pe femeie cu ciocanul in cap, individul s-a aruncat in gol de la etajul 5. Polițiștii s-au deplasat la fața locului și incearca sa stabileasca cu exactitate cum…

- O femeie in varsta de 68 de ani din comuna Ciprian Porumbescu, județul Suceava, a fost ucisa cu cruzime, fiind injunghiata in gat de fostul ei sot care a ales sa iși incheie apoi și el socotelile cu viața. Politiștii au primit, joi trecuta, o sesizare de la un barbat din comuna Ciprian Porumbescu, care…

- Locuieste in Marea Britanie si este aventuros, in ciuda varstei sale inaintate. Pensionarul de 106 ani aventuros! E mai energic decat un tanar. Numele lui este Jack Reynolds si locuieste in Derbyshire. Recent, barbatul a doborat pentru a treia oara un record mondial Guiness. Acesta a alunecat pe o tiroliana…

- Laura Cosoi radiaza de fericire, pentru ca asta e starea naturala a oricarei viitoare mamici. Recent, actrița a fost in centrul atenției la un eveniment monden, la care a luat parte. Aai are doar cateva luni pana la momentul cand va cunoaște fericirea cu adevarat și iși va strange in brațe copilul.…

- Magistrații din Suceava au dat o prima sentința intr-un dosar de viol in grup. Autorii sunt patru persoane din etnie roma din Șcheia și Balaceana. Toți au mai avut probleme cu legea. Victima este o femeie in varsta de 60 de ani, care a fost batjocorita de indivizi in prezența soțului ei. Inainte sa…

- Momente de coșmar pentru familia imperiala germana. Printul Carlos Patrick Godehard de Hohenzollern, in varsta de 39 de ani, s-a sinucis. Prințul s-a aruncat in gol de la etajul 21 al Hotelului Intercontinental din Frankfurt, potrivit DailyMail, citat de antena3.ro. Carlos abia fusese eliberat, pentru…