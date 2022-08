Stiri pe aceeasi tema

- O femeie din orasul Borsa si-a amenintat sotul cu arma de vanatoare, politistii fiind sesizati despre caz printr-un apel la numarul unic 112, a informat, joi, purtatorul de cuvant al IPJ Maramures, Ionela Cozma. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- Duminica, 14 august, polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Zalau au intocmit dosar penal unui barbat, de 30 de ani, din Zalau, care a incalcat ordinul de protecție emis de instanța. Polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Zalau a fost sesizați, prin apel 112, de catre o femeie, din…

- Femeie din Alba, batuta de soțul „alcoolizat”: Barbatul s-a ales cu dosar penal și ordin de protecție Femeie din Alba, batuta de soțul „alcoolizat”: Barbatul s-a ales cu dosar penal și ordin de protecție In seara zilei de 23 iulie 2022, in urma unui apel prin 112, polițiștii din Sebeș au intervenit…

- Aseara, 17 iulie, la ora 19.48 polițiștii din Baia Mare au fost sesizați prin SNUAU 112 cu privire la faptul ca o femeie este agresata de catre soțul sau. Deplasați la fața locului, polițiștii au identificat victima ca fiind o femeie de 38 de ani care a relatat faptul ca soțul ei, un barbat de […] Source

- Polițiștii fac cercetari dupa ce in spațiul public au aparut imagini de la un concert desfașurat in București in timpul caruia unul dintre cantareți a intrat in conflict cu un spectator. Surse apropate anchetei spun ca in conflict a fost implicat cantarețul Grasu XXL. Polițiștii anunța ca au vazut…

- Agresiune la Sebeș. Un barbat s-a ales cu dosar penal pentru violența in familie. Ce a facut O femeie din Sebeș a sesizat polițiștii din municipiu, reclamand ca a fost victima unei agresiuni și ca autorul ar fi soțul ei. Barbatului i-a fost deschis dosar penal. Potrivit IPJ Alba, luni, in jurul orei…

- Dosar penal pentru un barbat din Alba dupa ce și-a batut și amenințat soția: Soțul violent a fost indepartat din locuința comuna Dosar penal pentru un barbat din Alba dupa ce și-a batut și amenințat soția: Soțul violent a fost indepartat din locuința comuna In seara zilei de 26 mai 2022, polițiștii…

- Joi, 19 mai, polițiștii Serviciului Arme, Explozivi și Substanțe Periculoase au desfașurat un control pentru verificarea respectarii legislației privind regimul deșeurilor și protecției mediului. Activitațile au vizat un punct de lucru din municipiul Baia Mare, avand ca administrator un barbat de 37…