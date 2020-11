O femeie de 76 ani din satul Beznea, Bihor a ajuns la spital vineri, 20 noiembrie, in stare de avansata de hipotermie, dupa ce politistul care a gasit-o cazuta in casa joi a stabilit ca a decedat si a plecat, lasand-o sa zaca in locuinta neincalzita. Cand rudele chemate din Alba au inceput pregatirile de inmormantare, batrana s-a trezit! Acum e internata la secția ATI de la Spitalul Județean Bihor, unde a ajuns cu Ambulanța chemata de urgența. Poliția a deschis un dosar penal pentru ”neglijența in serviciu. Povestea aproape neverosimila a fost relata de Bihoreanul.19 noiembrie, satul Benzna, comuna…