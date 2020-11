O femeie din Bihor declarată decedată de un polițist a „înviat” în timp ce era așezată în sicriu Caz șocant in Bihor. O femeie declarata decedata de un polițist s-a trezit a doua zi in timp ce rudele ii pregaterau inmormantarea. Femeia, in varsta de 67 de ani, nu mia fusese vazuta de cateva zile, așa ca vecinii au decis sa cheme poliția. Cand omul legii a ajuns in locuința femeii, a gasit-o pe aceasta cazuta pe podea și, aparent, fara semne vitale. Polițistul a anunțat familia și medicul femeii de familie pentru a veni sa constate decesul. Medicul nu a venit in ziua in care a fost chemat, așadar femeia a fost lasata exact cum fusese gasita pe podea, in frig, pana la sosirea unor rude care,… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

Sursa articol si foto: unica.ro

Stiri pe aceeasi tema

- O batrana din Bihor a fost declarata decedata de polițistul din localitatea in care traia, deși era doar leșinata in casa, in stare avansata de hipotermie. Vecinii femeii in varsta de 76 de ani au anunțat poliția din sat joi, dupa ce nu o mai vazusera de cateva zile, conform ebihoreanul.ro . Polițistul…

- Situatia care nu mai are nevoie de niciun comentariu in judetul Bihor din Romania. Este al doilea caz de acest fel in doar doua saptamani. Un politist a declarat-o moarta dar rudele au avut parte de surpriza vietii lor. Vorbim de o femeie din Bihor care a fost declarata decedata dar care s-a trezit…

- Femeia de 67 de ani, nu a fost vazuta de câteva zile, iar vecinii au anunțat poliția. Un agent care a sosit la casa femeii a gasit-o pe podea, iar potrivit lui la prima vedere nu avea semne vitale. Organul de poliție a anunțat medicul de familie, care a spus…

- O femeie din Bihor a fost declarata moarta, din greșeala! Polițistul care a venit sa constate decesul a gasit-o leșinata in casa și a crezut ca aceasta nu prezinta semne vitale. Omul legii s-a grabit, iar batrana s-a trezit...la propria inmormantare.

- O femeie din judetul Bihor, pe care un politist trimis sa verifice situatia ei a declarat-o moarta fara sa-l astepte pe medic, lasand-o sa zaca in frig, s-a trezit din „morti” o zi mai tarziu, in timp ce rudele o asezau in sicriu.

- O femeie de 38 de ani din Timișoara a murit pe o strada din oraș, dupa ce trei persoane necunoscute i-au furat telefonul și portofelul și a lovit-o. Aceasta a fost gasita de niște trecatori cazuta in mijlocul drumului. Joi, dupa ora 20:00, un apel la 112 a anunțat autoritațile ca o femeie era cazuta…

- O femeie in varsta de 38 de ani a murit pe o strada din Timisoara, dupa ce persoane necunoscute i-au furat telefonul si portofelul si au lovit-o. Femeia a fost gasita de niste trecatori, cazuta in mijlocul drumului. Joi seara, dupa ora 22.00, niste trecatori au sunat la numarul de urgente 112,…

- O femeie a murit intr-un spital din Capitala, aceasta avea 55 de ani și nu suferea de nici o alta boala. Familia acesteia acuza ca nu i s-a acordat ingrijirea necesara in primul spital in care a fost tratata. Cum a murit femeia de 55 de ani. Ce au facut medicii Georgeta Vilceloiu din Balș, […] The post…