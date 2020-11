Stiri pe aceeasi tema

- Caz șocant in Bihor. O femeie declarata decedata de un polițist s-a trezit a doua zi in timp ce rudele ii pregaterau inmormantarea. Femeia, in varsta de 67 de ani, nu mia fusese vazuta de cateva zile, așa ca vecinii au decis sa cheme poliția. Cand omul legii a ajuns in locuința femeii, a gasit-o pe…

- Situatia care nu mai are nevoie de niciun comentariu in judetul Bihor din Romania. Este al doilea caz de acest fel in doar doua saptamani. Un politist a declarat-o moarta dar rudele au avut parte de surpriza vietii lor. Vorbim de o femeie din Bihor care a fost declarata decedata dar care s-a trezit…

- O femeie declarata moarta de un polițist s-a trezit a doua zi, cand familia se pregatea de inmormantare. Acum e la spital. O femeie in varsta de 67 de ani a fost in centrul unei situații cel puțin ciudate. Femeia nu mai fusese vazuta de cateva zile, așa ca vecinii au chemat poliția. Agentul care a ajuns…

- O femeie in varsta de 76 ani din Bihor pe care vecinii anunțasera ca nu au mai vazut-o de cateva zile a fost gasita cazuta in casa de catre un polițist... The post O femeie gasita cazuta in casa a fost declarata moarta de catre un polițist, deși era in viața appeared first on Renasterea banateana .

- O femeie din Bihor a fost declarata moarta, din greșeala! Polițistul care a venit sa constate decesul a gasit-o leșinata in casa și a crezut ca aceasta nu prezinta semne vitale. Omul legii s-a grabit, iar batrana s-a trezit...la propria inmormantare.

- O femeie din judetul Bihor, pe care un politist trimis sa verifice situatia ei a declarat-o moarta fara sa-l astepte pe medic, lasand-o sa zaca in frig, s-a trezit din „morti” o zi mai tarziu, in timp ce rudele o asezau in sicriu.

- Actorul Vladimir Gaitan a murit. Acesta avea 73 de ani și se lupta de aproape trei decenii cu o boala necruțatoare. Fusese diagnosticat cu cancer limfatic. Conform declarației lui Victor Ciutacu, confirmata ulterior de Victor Ponta, se pare ca actorul ar fi refuzat sa mearga la o unitate medicala pentru…

- Incepem ziua de miercuri, 16 septembrie, cu vești deloc bune, dupa ce in Cluj, in urma unui cumplit accident, o femeie de 40 de ani a murit pe loc. Din cauza unei depașiri periculoase, alte trei persoane au ajuns de urgența la spital.