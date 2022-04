Stiri pe aceeasi tema

- Angajații companiilor romanesti, care au avut relatii comerciale cu Federatia Rusa si sunt afectate de sanctiunile internationale impuse acestei tari, vor beneficia de somaj tehnic. Ministrul Muncii, Marius Budai, a anunțat, miercuri, dupa sedinta de Guvern, ca actul normativ vine in sprijinul cetatenilor…

- Un accident grav de circulație s-a produs, sambata dimineața, pe Bulevardul Pipera-Tunari, chiar in fața Școlii Americane. O femeie de 36 de ani a murit, dupa ce mașina condusa de soțul ei a intrat intr-o pasarela. Barbatul a fost transportat la spital. Accidentul a avut loc in fața Școlii Americane,…

- Un accident grav s-a produs, vineri, in Iași. Doi refugiati din Ucraina au fost loviți de o masina, in timp ce traversau strada. Este vorba despre o femeie de 46 de ani și un copil de 4 ani. Accidentul a avut loc vineri, in zona Petru Poni, pe soseaua Pacurari. Din primele verificari rezulta ca […]…

- O femeie in varsta de 42 de ani și fiul ei de 19 ani, ucraineni raniți in invazia rusa, au fost aduși cu ambulanța in Romania. Potrivit autoritaților din Galați, cei doi ucraineni raniți ar fi din randul civililor, mama și fiu, arata viata-libera.ro. Femeia are 42 ani și este impușcata in piciorul stang,…

- Ministrul Afacerilor Interne, Lucian Bode, a anuntat, luni, ca o femeie venita din Ucraina in urma cu trei zile a murit la Galati, cel mai probabil decesul producandu-se in urma unui stop-cardiorespirator. Potrivit lui Bode, in cele sapte centre organizate pentru cetatenii ucraineni care au venit in…

- O femeie din localitatea suceveana Straja, aflata in apropierea granitei cu Ucraina, a gasit in curtea casei un troller plin cu tigari si o drona. Ea a anunțat poliția. Femeia s-a trezit in curte cu o drona cazuta și o valiza plina cu țigari de contrabanda. Sindicatul Europol a publicat imaginile, joi,…

- O mașina a ambasadei SUA la București a lovit, marți, in nordul Capitalei, pe trecerea de pietoni, o femeie de aproximativ 40 de ani care traversa strada. UPDATE Reacția Ambasadei SUA „Ambasada SUA poate confirma faptul ca un autovehicul condus de un angajat al Ambasadei a fost implicat intr-un accident…

