Stiri pe aceeasi tema

- O femeie in varsta de 36 de ani a fost gasita moarta, miercuri, intr-o casa din municipiul Arad. Din primele informații, femeia este moarta de mai multa vreme. Politistii fac cercetari la aceasta ora. Femeia ar fi fost gasita intr-o poziție nefireasca, iar pe corp ar prezenta urme ale unei posibile…

- Barbatul ucis avea 41 de ani și a fost injunghiat de atacator in momentul in care a incercat sa iși salveze fiica din mainile atacatorului. A fost injunghiat. Inainte, barbatul mascat cu o cagula o violase pe fiica cea mare a familiei, in varsta de 20 de ani, relateaza Ziua de Constanța. Atacul a avut…

- Politistii au deschis o ancheta, luni, dupa ce o femeie a fost atacata de doi barbați cu caramizi, iar unul dintre ei a tras cu un pistol. ”La data de 14 iunie, in jurul orelor 12.50, Inspectoratul de Politie al Judetului Ilfov a fost sesizat cu privire la faptul ca, in satul Cozieni din […] The post…

- Simona Halep se pregatește de nunta. Tenismena a primit inelul de la iubitul ei, Toni Iuruc. Tenismena a fost ceruta in casatorie de iubitul ei, Toni Iuruc, in varsta de 42 de ani. Simona s-a fotografiat cu inelul de logodna primit de la iubit, iar fericirea i se citește pe chip. Simona Halep, in…

- O femeie din localitatea Radeni, din judetul Botosani, este cercetata de politisti dupa ce si-a incendiat sotul. Potrivit purtatorului de cuvant al Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ), Delia Neniscu, femeia in varsta de 36 de ani și-a stropit soțul cu benzina si i-a dat foc. “In urma verificarilor,…

- Jandarmii au intervenit, luni seara, in localitatea Baile Tușnad pentru a indeparta de pe strazi 8 urși, in urma apelurilor disperate ale oamenilor. In ultimele 24 de ore, au fost primite la nivelul Dispeceratului Inspectoratului de Jandarmi Județean Harghita, doua apeluri, prin care era anunțata prezența…

- O tanara din Italia a primit din greseala, duminica, sase doze de vaccin anti-COVID-19 de la Pfizer/BioNTech si a fost plasata sub observatie, intr-un spital din Toscana, relateaza AFP. O asistenta a gresit si, in loc sa-i injecteze tinerei rezidente, in varsta de 23 de ani, o doza de vaccin, i-a injectat…

- Parintele Daniil de la manastirea Frasinei, unul dintre marii duhovnici din Romania a murit cu puțin timp inainte de slujba de Inviere. Avea 92 de ani și toata viața și-a dedicat-o bisericii. Pentru vorba lui blinda și ințeleapta, oamenii parcurgeau și sute de kilometri sa ajunga la el. Mii de credincioși…