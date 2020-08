O femeie din Australia, accidentată grav de o balenă cu cocoaşă O femeie a fost accidentata grav dupa ce a fost lovita de inotatoarea codala a unei balene cu cocoasa in timp ce participa la o expeditie pentru observarea balenelor in largul coastelor din vestul Australiei, a anuntat luni presa locala, citata de DPA. Incidentul s-a petrecut atunci cand tanara de 29 de ani a inotat in proximitatea balenei. Victima, care a suferit mai multe fracturi la nivelul coastelor si a avut hemoragie interna, a fost transportata pe calea aerului la un spital din apropiere de Perth. Starea ei de sanatate este grava, dar stabila, precizeaza postul de televiziune australian… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- O femeie de 70 de ani a ajuns la spital dupa ce a fost accidentata de un troleibuz in timp ce traversa strada. Incidentul s-a produs in aceasta dimineața la ora 10:35, la intersecția bulevardului Ștefan cel Mare cu Sfatul Țarii.

- O femeie a murit dupa ce a cazut dintr-un rollercoaster aflat intr-un parc de distracții din Franța. Incidentul a avut loc sambata dupa-amiaza, in parcul Saint Paul din Oise.Victima avea aproximativ 30 de ani, potrivit presei locale, și a cazut din rollercoasterul Formule 1.

- Vineri, 3 iulie, in jurul orei 12,30, o femeie in jur de 60 de ani, care traversa șoseaua pe langa bicicleta, a fost lovita in plin pe o trecere de pietoni... The post Femeie accidentata grav pe trecerea de pietoni de catre un șofer cu brațul stang paralizat appeared first on Renasterea banateana .

- Noi imagini cu intervențiile controversate ale forțelor de ordine din SUA, care au starnit revolta. Politisti americani au fost filmati la protest cum trantesc la pamant un barbat de 75 de ani, in Buffalo, New York. Scenele filmate de un reporter al unui post local de radio, WBFO, arata cum un barbat…

- Ultimul deces survenit la o pacienta cu coronavirus a declanșat o ancheta epidemiologica la Spitalul Județean de Urgența Piatra-Neamț. Pe langa contaminarea cu noul virus, s-a dovedit ca femeia era suprainfectata cu piocianic, potrivit celor publicate astazi, 27 mai, de Institutul Național de Sanatate…

- Totul s-a intamplat in cartierul Maraști din municipiul Cluj -Napoca, informeaza cancan.ro . Incidentul a avut loc langa o stație de autobuz din cartierul Maraști din Cluj-Napoca. In imaginile video, mai multe persoane s-au luat la cearta. Nu se știe inca de la ce aizbucnit conflictul dar, la un moment…

- Clipe de coșmar pentru o copila de 14 ani din județul Argeș, care s-a ales cu arsuri pe tot corpul dupa ce s-a electrocutat la pescuit. Eleva a fost transportata de urgența intr-un spital din București, informeaza ziarul local Sursa ta.Incidentul grav a avut loc, marți, intr-olocalitate din județul…