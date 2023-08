O femeie in varsta de 31 de ani din Alexandria a ajuns la spital, in coma, dupa ce a cazut, joi, de la etajul unui bloc din municipiu, primele date aratand ca ea s-ar fi aruncat de la etaj. In apartamentul din care a cazut femeia, politistii au gasit un barbat, care a refuzat sa deschida usa, acestia intrand peste el dupa ce au fortat usa. Primele date arata ca ambii sunt consumatori de substante stupefiante. Barbatul a fost dus la audieri, potrivit News.ro.