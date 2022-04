Stiri pe aceeasi tema

- VIDEO ȘTIREA TA| Situație urat mirositoare pe Bulevardul Transilvaniei din Alba Iulia: O țeava de canalizare sparta a facut ca mizeria sa iasa pe trotuar VIDEO ȘTIREA TA| Situație urat mirositoare pe Bulevardul Transilvaniei din Alba Iulia: O țeava de canalizare sparta a facut ca mizeria sa iasa pe…

- O femeie care a vrut sa traverseze drumul public, la intrarea in Turda dinspre Alba Iulia, a fost lovita in plin de un autoturism. ”La data de 10 aprilie a.c., in jurul orei 21.00, polițiștii au... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Date statistice COVID-19 din 05.04.2022: – Total persoane confirmate: 53379 – Cazuri noi in ultimele 24 h: 20 – Total persoane vindecate: 51550 – Total decese: 1281 – Decese in ultimele 24 h: 2 (1. Femeie, 69 de ani, din Alba Iulia; 2. Femeie, 84 de ani, din Alba Iulia – nevaccinate, cu comorbiditati)…

- Scandal intr-o familie din Alba Iulia: O femeie a fost agresata de soț. Barbatul s-a ales cu dosar penal O femeie din Alba Iulia a fost agresata de soț, in timpul unui scandal iscat intre cei doi. Fapta s-a petrecut duminica, 20 martie, iar barbatul s-a ales cu dosar penal. Potrivit IPJ Alba, polițiștii…

- Un accident rutier stupid a avut loc astazi, 24 februarie 2022, in jurul orei 14.00 pe Bulevardul Transilvaniei, din Alba Iulia. Din primele informații se pare ca șoferul unei mașini electrice, Dacia Spring a intrat cu autoturismul in scarile de la Profi City. Potrivit martorilor de la fața locului…

- FOTO ȘTIREA TA| „Vine vine primavara”: Alba Iulia impanzita de tarabe pline de marțișoare pentru ca albaiulienii sa aleaga cele mai frumoase cadouri FOTO ȘTIREA TA| „Vine vine primavara”: Alba Iulia impanzita de tarabe pline de marțișoare pentru ca albaiulienii sa aleaga cele mai frumoase cadouri Mai…

- Accident rutier pe DN 74A, la Abrud. Pieton lovit de un autoturism, condus de o femeie din Alba Iulia. Victima a ajuns la spital Un accident rutier s-a produs vineri, pe raza orașului Abrud. Un pieton a fost lovit de un autoturism, condus de o femeie din Alba Iulia. Potrivit IPJ Alba, la data de 18…

- Luni, 7 februarie, in jurul orei 16,30, o femeie din Alba Iulia a anunțat, printr-un apel 112, ca l-a gasit pe soțul sau, in apartamentul in care locuiesc, decedat, cu o leziune in zona capului, produsa prin impușcare. La fața locului s-a deplsat o echipa de complexa, formata din polițiști de investigații…