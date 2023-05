Stiri pe aceeasi tema

- Un politist rutier care dirija circulatia intr-o intersectie din Alba Iulia a fost lovit de un autoturism. La volanul masinii se afla o femeie de 62 de ani, scrie News.ro. O femeie, de 62 ani, din Alba Iulia, care conducea un autoturism in zona intersectiei strazilor Stefan cel Mare si Calea Motilor…

- In dimineața zilei de joi, 4 aprilie 2023, in jurul orei 08.00, o femeie de 62 ani, din Alba Iulia, in timp ce conducea un autoturism in zona intersecție strazii Ștefan cel Mare cu Calea Moților din Alba Iulia, a surprins și accidentat un polițist rutier care desfașura activitați de dirijare a traficului…

- ACCIDENT RUTIER la Alba Iulia, in zona Hotelului Cetate: O femeie a fost lovita de un autoturism. TRAFIC INGREUNAT Un accident rutier s-a petrecut miercuri, 19 aprilie, in jurul orei 14.40, pe Bulevardul Horea din Alba Iulia. Potrivit IPJ Alba, accidentul s-a petrecut in zona Hotelului Cetate. Din…

- Starea de sanatate a barbatului din Daia Romana, ARS in timp ce aprindea focul intr-o centrala pe lemne: Are arsuri pe 40% din corp și va fi transferat la Spitalul de Arși din București Barbatul de 49 de ani din Daia Romana, care a suferit arsuri la nivelul feței și a membrelor superioare și inferioare…