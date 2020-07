O femeie diagnosticată cu COVID s-a sinucis în spital Femeia a mers la toaleta insotita de un angajat al spitalului si a stat acolo in jur de 10 minute. Vazand ca nu mai iese din baie, angajatii au fortat usa, dar era prea tarziu. Medicii nu au mai putut face nimic pentru a-i salva viata. Femeia era internata din 3 iulie, fiind confirmata pozitiv la COVID-19, iar dupa aproape doua saptamani de tratament urma sa fie externata. Nimeni nu-si poate explica de ce a recurs la un asemenea gest, mai ales ca starea sa de sanatate era una buna. "Era stabila si renghenologic si din punct de vedere hemodinamic, cu saturatie de oxygen de 98%.… Citeste articolul mai departe pe romaniatv.net…

