Stiri pe aceeasi tema

- Politistii timiseni au intocmit dosar penal pentru zadarnicirea combaterii bolilor pe numele unei femei de 38 de ani din Jimbolia, confirmata cu COVID-19, care a incalcat masura izolarii la domiciliu si a intrat intr-un restaurant. "In cadrul unei actiuni pentru verificare a respectarii…

- Inconștiența sau rea-voința? O femeie in varsta de 38 de ani din Jimbolia, infectata cu covid, care ar fi trebuit sa stea acasa in izolare, a facut vineri un gest sfidator. Astfel, in jurul orei 23.00, in cadrul unei acțiuni pentru verificarea respectarii masurilor și interdicțiilor impuse in vederea…

- Un barbat de 51 de ani din Tecuci a lovit intenționat marți cu mașina o tanara de 28 de ani, care a incercat sa blocheze un loc de parcare din localitate pentru tatal ei. Femeie a ajuns la spital, iar polițiștii i-au deschis barbatului dosar penal pentru lovire sau alte violente, potrivit Agerpres.…

- Politistii au deschis un dosar penal in urma accidentului de marti de la o croitorie din Mizil, unde o femeie si-a prins mana intr-un utilaj, informeaza IPJ Prahova, potrivit agerpres.ro. "Politistii au fost sesizati cu privire la faptul ca angajatul unei societati comerciale din orasul Mizil…

- Un barbat din Alba care și-ar fi agresat mama s-a ales cu dosar penal, pentru violența in familie. Fapta a fost reclamata la Oiejdea. Potrivit IPJ Alba, sambata, 7 august, polițiștii Secției 1 Poliție Rurala Galda de Jos au fost sesizați de catre o femeie de 54 de ani, din localitatea Oiejdea, cu privire…

- La data de 13 iunie 2021, polițiștii din Alba Iulia au fost sesizați de catre o femeie, de 34 de ani, din municipiu, cu privire la faptul ca, in seara zilei de 12 iunie, ar fi fost agresata de concubin.In urma aplicarii formularului de evaluare a riscului, fața de barbatul, de 32 de ani, polițiștii…

- In satul Deușu, comuna Chinteni, judetul Cluj, un barbat a fost gasit mort marți, 8 iunie, in jurul orei 18.00. Politistii au fost solicitati de oamenii din sat la suspiciunea ca omul ar fi fost omorat de propria fiica.

- Sambata, 29 mai 2021, in jurul orei 16.10, polițiștii din Zlatna au depistat doua femei, in varsta de 58 respectiv 37 de ani, mama și fiica, din Suseni, localitate care aparține de Zlatna, in timp ce se deplasau spre magazinul din localitate, cu toate ca prima se afla in izolare, fiind confirmata cu…