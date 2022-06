Stiri pe aceeasi tema

- O situație tragica a avut loc in Rusia, unde o femeie a fost mancata de cele 20 de pisici de companie, dupa ce s-a prabușit acasa și a murit. Ea nu a fost descoperita de polițiști timp de doua saptamani. Atenție, urmeaza informații cu puternic impact emoțional!Polițiștii au fost alertați de unul dintre…

- Armata ucraineana anunta vineri, intr-un mesaj postat pe Twitter, ca a distrus si scufundat un remorcher rusesc mic - Spasatel Vasili Beh -, lovit de doua rachete antinava in apropierea Insulei Serpilor, la Marea Neagra, relateaza AFP. Aceasta nava de sustinere transporta "munitie, armament si personal…

- O femeie in varsta de 87 de ani a fost gasita astazi moarta in locuința sa din orașul Vulcan, județul Hunedoara. Potrivit polițiștilor, moartea ar fi fost violenta. Potrivit IPJ Hunedoara, polițiștii din Vulcan au fost sesizați duminica despre faptul ca o femeie in varsta de 87 de ani este decedata…

- Martorii la atacul armat din orașul american Buffalo, aflat in statul New York, soldat cu 10 morti, au descris clipele cutremuratoare in care tanarul alb de 18 ani a scos o arma și a inceput sa traga in persoanele de culoare, transmite BBC . Atacatorul, imbracat in echipament militar, a intrat cu mașina…

- Statele Unite incearca sa puna sechestru pe un superiaht care ar aparține unui oligarh rus și care este ancorat in Fiji, o țara insulara din Pacific, potrivit unei cereri de ordin de restricție depusa marți de procurorul general din Fiji, scrie Reuters . Se crede ca nava de lux Amadea este deținuta…

- Proteste pro-ruse duminica in mai multe orase germane. Aproximativ 600 de protestatari pro-rusi, intr-o coloana de 350 de masini, au pornit duminica intr-o demonstratie la Hanovra, in nordul Germaniei, unde a avut loc si o contramanifestatie de aproximativ 700 de persoane care sustineau Ucraina in centrul…

- Proteste pro-ruse au loc in mai multe orase germane. Autoritatile avertizeaza ca nu vor tolera propaganda de razboi. Aproximativ 600 de protestatari pro-rusi, intr-o coloana de 350 de masini, au pornit duminica intr-o demonstratie la Hanovra, in nordul Germaniei, unde a avut loc si o contramanifestatie…

- Imaginile cu orasul-port Mariupol distrus de bombardamentele rusesti aminteste de Alep, orasul din Siria transformat in ruine in urma cu 5 ani. Nu e o coincidenta. Potrivit oficialilor militari ucraineni, in spatele acestor atrocitati se afla acelasi om, generalul-colonel Mihail Mizintev. Acesta este…