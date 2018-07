Stiri pe aceeasi tema

- O femeie in varsta de 68 de ani, din New Jersey, SUA, a murit dupa ce compania de electricitate i-a taiat curentul electric. Femeia era ținuta in viața de aparate, printre care un tanc electric cu oxigen, pentru a o ajuta sa respire, scrie CNN, potrivit Digi24.ro.

- Cutremurator! Gheorghe, un barbat de numai 31 de ani, s-a stins din viața dupa o suferința lunga, la un spital din Germania. El a fost diagnosticat cu tumoare la ficat, care s-a extins in timp la stomac, apoi in tot corpul. Ultima dorința a barbatului a fost sa fie inmormantat in Romania, insa familia…

- O femeie a murit luni seara dupa ce s-a aruncat de la etajul I al Spitalului de boli infectioase din Cluj-Napoca, potrivit ISU Cluj. Polițiștii au pornit o ancheta, dar merg pe ipoteza sinuciderii. Medicii au incercat sa o resusciteze minute in șir, dar fara succes. Purtatorul de cuvant al ISU Cluj,…

- Bogdan Dumitrescu, politistul care la sfarsitul lunii ianuarie 2018 a fost impuscat in cap de iubita lui, a murit. Barbatul s-a stins pe patul de spital, duminica seara (29 aprilie), la trei lui de la accident. Polițistul impușcat in cap de iubita lui a fost operat saptamana trecuta. Familia ar fi vrut…

- Familia lui Nelu Ploieșteanu este distrusa de durere, dupa ce singurul baiat al artistului s-a stins din viața, in cursul zile de sambata, 21 aprilie. Mihaița avea 32 de ani și era imobilizat la pat, fiind bolnav de tetrapareza spastic, din cauza unui vaccin facut in copilarie. De atunci, era dependent…