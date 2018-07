Stiri pe aceeasi tema

- O femeie din Africa de Sud care fusese declarata moarta in urma unui accident rutier ce a avut loc duminica a fost gasita in viața la morga unui spital din orașul Carletonville, fiind apoi spitalizata, informeaza postul BBC. Femeia a fost transportata la morga din orașul Carletonville, in provincia…

- O femeie din Africa de Sud se recupereaza in spital dupa ce a fost descoperita vie intr-un frigider al unei morgi. Femeia a fost adusa la morga din Carletonville, in provincia Gauteng, dupa ce a fost declarata moarta de paramedicii chemați la un accident auto. Compania privata de ambulanța susține ca…

- O femeie in varsta de 59 de ani, luata de viitura in urma cu cateva zile, a fost gasita fara viața, miercuri, in paraul din localitatea Terpezita, judetul Dolj. (Cele mai bune oferte laptopuri) “Casierul primariei a vazut niște haine suspecte sub un podeț. Am mers sa vedem ce era acolo și am gasit trupul…

- Intamplare șocanta in Indonezia! O femeie care a fost data disparuta joi (14 iunie), a fost descoperita moarta a doua zi, in interiorul unui piton pe Insula Sulawesi. Vecinii și familia au cautat-o neincetat și tot ei au fost cei care au descoperit șarpele uriaș. Satenii și autoritațile Sulawesi de…

- O femeie în vârsta de 72 de ani, din județul Tulcea, data disparuta de familie din data de 21 mai, a fost gasita dupa opt zile de cautari de polițiști, starea ei de sanatate fiind relativ buna.